PP y Ciudadanos piden al Ayuntamiento de Lucena que apoye a los feriantes

Los grupos políticos de Partido Popular y Ciudadanos de Lucena piden al Ayuntamiento apoyo para los feriantes. La concejal popular María de la O Redondo ha anunciado que su partido presentará un reglamento de ayudas a los autónomos del sector de los feriantes utilizando para ello la partida presupuestaria destinada a la Feria del Valle que contempla una cuantía de 126.000 euros. Apunta que “se trata de una serie de ayudas que supondrían un máximo de 1.000 euros por feriante que estarían reguladas según los criterios y varemos especificados en el documento que pretende presentar el PP y contando con la no celebración de la próxima edición de la Feria Real del Valle”, un panorama que señalan cada vez más creíble a tenor de lo expuesto por la edil del PP tras haber mantenido contacto con los feriantes de Lucena y haber explicado estos que el control de asistencia para evitar aglomeraciones no resultaría rentable a sus intereses económicos”. Manifiesta De la O Redondo que “en el caso improbable de que finalmente se celebrara la feria del Valle se buscaría el dinero necesario de otras partidas para dotar económicamente a este reglamento”.

Por su parte el portavoz de Ciudadanos, Jesús López, considera “que no se puede resolver el futuro de la Feria del Valle en los despachos sin conocer previamente los intereses de los feriantes”. López ha acusado al gobierno municipal de “no atender las demandas ni los intereses de los feriantes respecto a la celebración de la Feria del Valle y de hacer caso omiso a sus peticiones expresas reflejadas en un documento que han mantenido en secreto y que no han dado a conocer a los grupos de la oposición”. Ante esta situación, López ha pedido al alcalde de Lucena “que se reúna con los feriantes para atender sus peticiones”. Desde Ciudadanos apuestan por "garantizar el acceso a la feria con un control de aforo, seguridad de entrada y salida y acotando el recinto con vallas y utilizar otros espacios alternativos como la plaza de toros, el auditorio para ubicar la caseta municipal y ampliar la superficie destinada a casetas de baile”. López señala que “su grupo planteará dos propuestas concretas, de un lado, que el Ayuntamiento inste al Ministerio de Turismo para la inclusión de los feriantes en el régimen especial del IVA y de otro, que sean incluido en el próximo plan de ayudas a autónomos que desarrolle el consistorio”.

López ha insistido que “para los feriantes la prioridad ahora mismo es que se les reconozca la situación por la que están atravesando y que el alcalde escuche sus pretensiones y a partir de ahí estudiar diferentes formatos alternativos a la Feria del Valle u estudiar su rentabilidad”.