El PP celebra que la Junta licite la red secundaria de La Colada

El presidente del Partido Popular de Córdoba Adolfo Molina ha valorado hoy el "empuje" que está demostrando el gobierno de Juanma Moreno en la Junta de Andalucía para llevar a cabo la obra de la red secundaria de la presa de La Colada. Molina ha mostrado satisfacción tras conocer que la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo sostenible ya ha sacado a concurso la redacción del proyecto que determinará cómo llevar a cabo esa infraestructura, con un coste de 177.000 euros y un plazo de 14 meses.

“El proyecto ya está en marcha, el camino recto para que la red secundaria de La Colada sea una realidad lo antes posible ya se ha iniciado, con premura y determinación, gracias a la voluntad política del gobierno de Juanma Moreno”, dice Adolfo Molina en una nota de prensa del PP. Ha destacado que las empresas podrán presentar sus ofertas hasta finales de septiembre. “Otro proyecto más que sacamos del baúl de los incumplimientos socialistas; esto demuestra que el Cambio en Andalucía era más que necesario”, añade.

El presidente del PP cordobés ha resaltado el compromiso del Gobierno andaluz con la comarca de Los Pedroches, impulsando esta obra de la red secundaria de La Colada una vez de haber declarado esta obra hidráulica de interés autonómico para paliar los efectos de la sequía y los problemas de abastecimiento que sufre la comarca de Los Pedroches.

El Gobierno de la Junta sigue sumando acciones a la política de agua basadas en saneamiento, depuración y abastecimiento. Tiene entre sus prioridades preservar el agua como un bien común vital para todos, y servir este recurso a todos los cordobeses en cantidad y en calidad.

Críticas al PSOE

“Los anteriores gobiernos del Partido Socialista no fueron capaces de ejecutar esta obra que vendrá a asegurar el suministro de agua a 27 poblaciones de Los Pedroches y del Guadiato y a miles de agricultores y ganaderos de la zona que lo están pasando mal”, afirma Molina. De este modo, el gobierno andaluz atiende una demanda histórica del sector primario del Valle de Los Pedroches y de la ciudadanía en general.

La presa de La Colada la dejo ejecutada el Gobierno de España del PP en el año 2004, y desde entonces la zona cuenta con un embalse para recreo y almacenar agua, “una gran piscina en el Norte que no da servicio a la población porque los anteriores gobiernos andaluces del PSOE no hicieron las conducciones para llevar el agua hasta Sierra Boyera y conectar con la red de suministros”, dice Adolfo Molina. “Desde 2007 cuando Fuensanta Coves prometió la ejecución de la red secundaria de La Colada ha pasado demasiado tiempo, ahora los vecinos de Los Pedroches no tendrán que esperar mucho más, será una consejera del PP quien lleve el agua a sus municipios”, concluye.