Posponen hasta octubre el arreglo de una nueva fuga en una tubería

No hay dos sin tres. La empresa mixta Aguas de Montilla, encargada de la gestión del ciclo integral en la localidad, ha detectado una nueva fuga en la tubería de transporte que, no obstante, no será reparada hasta el próximo mes de octubre.

El sonido del discurrir del agua bajo el pavimento del Llano de Palacio hizo saltar las alarmas entre el vecindario aunque, como confirmó el gerente de la firma, Lorenzo Cuenda, se trata de una «pequeña fuga» localizada en una arqueta junto al acceso principal al Paseo de Cervantes, por lo que «será reparada en el mes de octubre a través de una actuación programada, con el objetivo de minimizar las molestias».

El gerente de la empresa mixta –participada por el propio Ayuntamiento y por Hidralia– aseguró que se trata de una fuga «poco significativa» que fue detectada «a mediados del pasado mes de junio», si bien sus características aconsejan retrasar su reparación «a una época con menor consumo de agua».

«La cantidad de agua que se pierde ni siquiera hace saltar el mínimo nocturno, y directamente se deriva al alcantarillado. Por ello, y dado que actuar en este punto implicaría un corte en el suministro, al localizarse en la tubería de transporte, nos hemos decantado por programar la intervención para una noche del mes de octubre, cuando el consumo es mínimo en esa franja horaria», indicó Cuenda, quien resaltó que esta fuga fue detectada «con anterioridad» a la avería localizada en la avenida del Marqués de la Vega de Armijo el pasado mes de julio y que provocó un corte del suministro que se prolongó durante cuatro días.

En este sentido, y con el objetivo de reducir el tiempo de actuación, Aguas de Montilla ha hecho acopio en estas semanas de todo el material necesario para acabar con esta fuga, incluida la pieza especial de calderería necesaria, que ya se encuentra en sus almacenes. «Se trata de una actuación complementaria al plan en el que se está trabajando para minimizar el riesgo de fugas en la tubería general de transporte desde los depósitos generales de La Bernardina a Montilla, y cuya reparación nos obliga a cortar el suministro», apuntó Cuenda.

El gerente de la firma insistió, no obstante, en que la puesta en marcha de la red alternativa de abastecimiento a través de las infraestructuras de Emproacsa que discurren por el polígono Llanos de Jarata permitirían asegurar el suministro a una gran parte de la población, como se comprobó en la intervención del pasado lunes junto a la Fuente de El Grajo.