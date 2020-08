El portavoz del PP en El Carpio dimite y le sustituirá Carlos Peláez

El portavoz del PP en el Ayuntamiento de El Carpio y candidato número uno en las pasadas elecciones municipales, Jorge Muñoz Gaitán, ha decidido renunciar al cargo de concejal. Según ha afirmado en redes sociales, «decidí participar de la política de nuestro pueblo por la situación en la que se encontraba, por vocación y dedicación a nuestros vecinos». Argumenta que «fueron muchos kilómetros, horas y lucha, pero se me hace imposible continuar con esta labor ante los insultos y ataques personales, situación que me ha afectado y no es de recibo el acoso contante». Le sustituirá Carlos Peláez Rivera.