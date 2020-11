La Policía Local de Puente Genil interpone 17 denuncias por incumplimiento de normas covid

La Policía Local de Puente Genil interpuso el pasado fin de semana un total de 17 denuncias por infracciones relacionadas con el aforo en hostelería, incumplimiento de horarios o agrupaciones de más de 6 personas y ha procedido a la detención de una persona por amenazas y atentado contra la autoridad tras ser requerido por incumplimiento de las restricciones de movilidad debido al estado de alarma.

La delegación municipal de Seguridad Ciudadana recuerda a la ciudadanía que los agentes de la Policía Local velarán por el cumplimiento de las medidas anunciadas para combatir la propagación de la pandemia y que se están realizando controles aleatorios en los accesos al municipio, controlando las entradas y salidas para el acatamiento del estado del alarma. Además, los agentes están comprobando el aforo de los establecimientos hosteleros así como los grupos de personas no convivientes en espacios públicos y privados, que no deben superar el máximo de seis permitido.

En este sentido, el Ayuntamiento recuerda que Puente Genil está en el nivel 4 de incidencia del coronavirus con medidas concretas recogidas en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía hasta la medianoche del próximo 9 de noviembre y que la restricción de movilidad afecta de 23.00 a 06.00 horas. Asimismo, los establecimientos deberán cerrar a las 22.30 horas y la ocupación máxima por mesa será de seis personas. En cuanto a los aforos, se reduce al 30% en el interior y al 75% en las terrazas y queda prohibido el consumo en la barra.