El Pleno de Puente Genil acuerda por unanimidad solicitar a la Junta que no suprima la ambulancia de Aguilar

El Pleno del Ayuntamiento de Puente Genil aprobó en la noche de este lunes por unanimidad (PSOE, IU, PP y Cs) una moción en la que se insta a la Junta de Andalucía a no suprimir la ambulancia en Aguilar de la Frontera y trasladar a la Administración autonómica el "rechazo total del pueblo de Puente Genil ante la decisión de supresión del servicio y solicitar que reconsidere su decisión".

Sin embargo, el PP y Ciudadanos rechazaron las siguientes propuestas que se elevarán a la instancia competente tras su aprobación por PSOE e IU, como solicitar a la Junta de Andalucía que "se reabran todos los centros de salud y puntos de atención continuada cerrados hasta ahora, y recuperar la totalidad de la cartera de servicios, programas de salud y servicios de apoyo que se prestaban en los mismos", tales como "incrementar la capacidad quirúrgica, la de las consultas externas, la de las pruebas diagnósticas y complementarias, de los hospitales andaluces y de los centros de especialidades del SSPA". Así como "actualizar de forma urgente los méritos aportados por los aspirantes en bolsa de contratación eventual, y publicar el listado correspondiente a cada categoría profesional", para "evitar la realización de contrataciones exprés a dedo como las que ha realizado la junta en otros ámbitos", y "poner en marcha una línea de financiación a los ayuntamientos con el objetivo de hacer frente a los gastos en materia de protección de la salud derivados de la pandemia del covid-19".

Como ejemplo de la merma en la atención sanitaria de la Consejería es la existencia de 54 trabajadores en Salud Responde hace un año y ayer se registraban 29, informó José A.Gómez, portavoz socialista, quien defendió la moción.

En el debate sobre esta moción, el concejal de Ciudadanos, Chencho Moreno, manifestó que "la sanidad está pasando el momento más difícil, es evidente", y desde Salud, en este contexto de pandemia, "lo que parece lógico es que se intente evitar la estancia en los centros sanitarios para que no se propague el contagio, y es verdad que es más difícil conseguir una cita, pero no se trata de recortes sino de priorizar a nivel sanitario".

En relación a la supresión de la ambulancia, dijo Moreno que lo que se "ha intentado es regular la licitación actual, ya que anteriormente había una ambulancia inventada por el anterior gobierno y ahora se intenta priorizar la modalidad presencial, en lugar de la de localización". Se da la casualidad que en Aguilar hay dos ambulancias tipo C y va a existir una sola.

Desde IU, Reyes Estrada manifestó que desde su grupo "defendemos la sanidad pública sin paliativos" y le dijo a Moreno que "hay menos personal asistencial cuando no se puede atender presencialmente, es un recorte en toda regla". Admitió que está bien que se reorganice técnicamente, pero Aguilar "se va a quedar sin ambulancia y es un recorte para este pueblo, pero también para Aguilar, Monturque y Moriles".

Emilio Carrera, en defensa de la postura del PP, explicó que la ambulancia que se va a suprimir en la vecina localidad es la tipo taxi (tipo A1) es decir, no es para una emergencia, "por lo que no disminuye la atención sanitaria urgente". Informó que, en cambio, en toda Andalucía "se va a pasar de 7 a 16 ambulancias UVI, una en Santaella y otra en Aguilar". Carrera dijo, en cuanto a los servicios, que "no tenemos recursos infinitos, parece que no saben que estamos en una pandemia".

El alcalde, Esteban Morales, concluyó diciendo que en el debate sobre el Estado de la Comunidad, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha reconocido que "la atención primaria está desbordada". Y todos los sindicatos sanitarios de Córdoba también se manifestaron ante la situación de recortes y crítica por la que están pasando, recordó el regidor.