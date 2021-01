El Pleno de Lucena da luz verde al Plan de Seguridad Vial

El Pleno telemático del Ayuntamiento de Lucena ha dado luz verde, con el único voto en contra del Partido Popular, al Plan de Seguridad Vial. Un documento que fue defendido por el concejal de Seguridad Ciudadana, José Pedro Moreno Víbora, quien ha destacó que el plan de Seguridad Vial “nace en esta legislatura". El mismo que recoge un modelo de contenidos que servirán de guía para estructurar la política municipal de seguridad vial. Será coordinado por el inspector de la Policía Local, José Pino, y en el que han intervenido técnicos de distintos ámbitos a los largo de estos últimos años.

Miguel Villa, de Izquierda Unida, corregía a Moreno Víbora, señalando que “el Plan de Seguridad Vial no nace en esta legislatura, sino que viene de antes“, a la vez que manifestaba que “estamos satisfechos con el documento, pero que nace cojo al no venir acompañado de un plan económico para llevarlo a cabo” , y acabó pidiendo que se “realice una memoria económica”. Jesús Gutiérrez, de Vox , dijo que “está falto de actualización al no recoger datos de censo de vehículos, demandas de mayor número de paradas de autobús, desarrollo de la obra del parking de la Bodega de los Víbora, o las necesidades de parking para motos, en una ciudad donde se superan las 5.000 motocicletas”. La concejala de Ciudadanos, Araceli García, apuntaba que “sobre el papel se trata de un documento bueno y que habrá que esperar al desarrollo de su ejecución”.

Aurelio Fernández, del Partido Popular, atacó a Moreno Víbora, recriminándole que “en el Pleno de noviembre, el concejal de Seguridad Ciudadana manifestara que ya se estaba ejecutando, y quedaba por aprobarlo, algo que estamos haciendo ahora”, añadiendo que el concejal Moreno Víbora “no tiene ni idea, de un documento que lleva guardado en el cajón un año y que estaba ya terminado, y se nos presenta un año después”. García señalaba que este Plan de Seguridad Vial contempla actuaciones como la del nuevo acceso al polígono de la Viñuela, el cual está a punto de iniciarse ya su ejecución”.

Entre otros puntos, el Pleno desestimaba la petición de dos funcionarios de reconocimiento de compatibilidad en sus puesto de trabajo, al mismo tiempo que aprobaba la declaración de utilidad pública de la asociación Animales en apuros, y a la Asociación de Padre de Autistas con Trastornos de Desarrollo de Córdoba. También daba luz verde a la justificación de la Universidad de Córdoba sobre el convenio de colaboración de su programas universitario para mayores de 55 años.

No salió adelante la moción de Vox sobre la mejora de la visibilidad de los pasos de peatones, que contó con la abstención de PSOE, Izquierda Unida, voto en contra del Partido Popular y los votos favorables de Ciudadanos, por considerarse que estas propuestas están recogidas o debieran haberse propuesto su inclusión dentro del Plan de Seguridad Vial aprobado en la sesión .

La moción defendía que en los últimos años se había producido un repunte cercano al 45% en los atropellos a peatones. Jesús Gutiérrez, de Vox, señalaba que “en el plan de seguridad vial que hace unos instantes hemos aprobado, se reconoce que el 77 % de los atropellos se originan en los pasos peatonales, teniendo muy claro en cuál de ellos se produce la mayor siniestralidad. Están demostradas las principales causas. La primera de ellas, la distracción al volante, seguida por el exceso de velocidad y la falta de visibilidad. Consideramos que tanto en la primera como en la segunda, se deberían de efectuar diferentes campañas de concienciación. En cuanto a la tercera, nos corresponde a nosotros, intentar poner remedio”.