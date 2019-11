El Pleno aprueba las retribuciones tras casi cinco meses de bloqueo

Casi cinco meses después de constituirse el Ayuntamiento, el Pleno ha aprobado las retribuciones por urgencia. En esta ocasión PP y Ciudadanos, que forman el equipo de gobierno, han votado a favor, mientras que el PSOE se ha abstenido y IU e Iporba han votado en contra. Antes del Pleno la alcaldesa, Cristina Piernagorda, firmó el decreto de alcaldía por el que nombraba alcalde de Albendín a José Antonio García, del PSOE. Anteriormente había nombrado a un concejal del PP, pero el PSOE e Iporba le reclamaban que respetara el acuerdo de que gobernaba en la pedanía la lista más votada, que había sido el PSOE.

A partir de hoy los sueldos son: en régimen de dedicación exclusiva la alcaldesa tendrá unas retribuciones de 36.000 euros, el primer teniente de alcalde 35.000 y el tercer teniente de alcalde 27.000. En régimen de dedicación parcial el segundo teniente de alcalde, al 50%, percibirá 22.000 euros y la concejala de servicios sociales, al 50%, 20.000 euros. Además de las asistencias a pleno y a junta de gobierno local, como personal eventual de confianza el alcalde de Albendín en régimen de dedicación exclusiva percibirá 20.000 euros y la secretaría particular de la alcaldía 20.000. También se aprobó la asignaciones a los grupos.

Durante el debate, la alcaldesa, Cristina Piernagorda, habló de una masa salarial de 140.000 euros, con cuatro liberados en una propuesta que se presenta tras un esfuerzo de diálogo y renuncias. Jesús Rojano, portavoz del PSOE, señaló que no están de acuerdo con los sueldos ni con el reparto. «Nosotros hablamos de masa salarial y el equipo de gobierno distribuye las retribuciones y las delegaciones». Para ellos, a la propuesta «le falta la dignidad de la Alcaldía» y que ha decidido «sacrificar parte de su sueldo por los compañeros». Añadió que no se ha llegado a un acuerdo antes porque «había un bloqueo absoluto» y les recordó que cuando se gobierna en minoría hay que ceder. David Bazuelo, portavoz del IU, consideró que durante estos meses ha existido «un bloqueo intencionado». Aclaró que la masa salarial es de 180.000 euros, ya que hay que sumarle el sueldo del alcalde de Albendín y la secretaria, «solo 15.000 menos que con la mayorá absoluta del PSOE» y afirmó que «no es un buen acuerdo para nadie». Por su parte, Luis Moreno, portavoz de Iporba, criticó que las retribuciones entren por urgencia al Pleno después de casi cinco meses y habló de un pacto PP-PSOE. Cree que se han obstinado en preservar las nóminas propias y de sus compañeros. «Es una propuesta de máximos que no sé cómo acepta el PSOE». El portavoz de Cs, Ramón Martín, recordó que son un equipo de gobierno con el PP y que se han sentado a negociar con todos los grupos. Piernagorda reconoció que «ha sido un juego de asfixia», que su sueldo es «digno y ajustado a la realidad de Baena» y que tendrán que remodelar el equipo de gobierno.