El Pleno aprueba el incremento de un 2% de los sueldos de plantilla y diputados

Cuarenta y cuatro puntos componían el extensísimo pleno ordinario celebrado este lunes en la Diputación, una sesión que, salvo alguna excepción, se saldó con un alto nivel de consenso. Una de estas excepciones vino dada a la hora de aprobar el incremento de retribuciones del personal eventual, asesores y diputados de acuerdo con el Real Decreto Ley 2/2020, que fija un aumento de un 2%. En la propuesta referida al personal eventual y asesores se abstuvo Ciudadanos y en la de los cargos políticos lo hicieron IU, Vox, Ciudadanos y PP y el punto salió adelante solo con el voto socialista. Sin embargo, sí respaldaron todos los grupos el aumento para el personal de plantilla. La propuesta era aplicar a todo el personal los preceptos incluidos en el Decreto del Gobierno central por el que se aprobaban medidas en materia de retribuciones en el sector público, que fija un incremento salarial de en torno al 2%.

EL CAMPO

Sí hubo respaldo unánime al sector agrícola cordobés, en un momento de especial dificultad por la falta de rentabilidad de las explotaciones. Así, los distintos grupos han presentado proposiciones que, aunque con matices, han contado con el voto favorable de todos los grupos. Una de ellas, propuesta por IU, se refería al apoyo del olivar tradicional frente a la especulación, que contó con una enmienda del PSOE que hacía extensiva dicha defensa a todo el campo e instando a las distintas administraciones a que tomen decisiones que contribuyan a la reversión de dicha situación, así como a la negociación de una PAC que no reste recursos a España. La segunda proposición venía firmada por el PP y reclamaba una reducción en la cuantía a pagar los tramos de los módulos del IRPF para los agricultores.

También en relación con el medio rural, el PP planteó una proposición que, tras una enmienda de sustitución del PSOE, fue aprobada por unanimidad: la petición de instar a la Diputación y a las administraciones competentes a que tomen medidas para evitar la ausencia de servicios bancarios en los núcleos rurales.

Por otro lado, todos los grupos salvo Vox secundaron dos mociones relacionadas con las reivindicaciones feministas del día 8 de marzo. La primera de ellas fue defendida por Alba Doblas, diputada de IU, y la segunda se refería a la declaración institucional que han firmado todas las diputaciones andaluzas en apoyo de las reivindicaciones feministas en torno al Día de la Mujer Trabajadora. Vox considera que esos actos no representan a todas las mujeres y que se han alcanzado ya altas cotas de igualdad entre ambos sexos.

Tampoco respaldó Vox una proposición socialista relativa a los 40 años del referéndum de autonomía andaluza, según relató Esteban Morales, haciendo especial hincapié en los avances registrados en esta comunidad autónoma desde el año 1980, cuando tuvo lugar la consulta popular. Rafael Saco (Vox) indicó que no firmaría dicha proposición porque su partido no está de acuerdo con el estado autonómico que, «ha resultado fallido».

LOS BOMBEROS PIDEN DIÁLOGO

Los bomberos del Consorcio Provincial se volvieron a manifestarse ayer ante el Palacio de la Merced y en el pleno de la Diputación para reclamar al presidente del organismo que reciba y reconozca a la nueva junta de personal resultante de las últimas elecciones sindicales. Asimismo, exigen el nombramiento del gerente del organismo y que se convoquen las mesas de negociación y la de seguridad, además de agilizar el proceso de ascenso a la categoría de C-1.

Tras el pleno, el presidente del Consorcio, Rafael Llamas, indicó sobre la promoción al C-1 que han sido las nuevas propuestas sindicales las que han hecho que se retrase el proceso, al tener que pedir un nuevo informe al secretario.

Sobre el cargo del gerente, Llamas señala que el procedimiento abierto está concluyendo y se ha garantizado la «publicidad de la convocatoria». Y respecto a la mesa de formación, indica que está siguiendo el mismo procedimiento del año pasado y será en mayo cuando se presente la documentación, mientras que para el comité de seguridad y salud los representantes de los trabajadores fueron designados este mismo miércoles.

DOS MILLONES PARA SIETE CARRETERAS

En el pleno de ayer también se aprobó el Programa de Inversiones en la Red Viaria de titularidad provincial, que permitirá la puesta en marcha de siete actuaciones en otras tantas carreteras de Córdoba. Estas actuaciones supondrán una inversión de dos millones de euros.

También se dio el visto bueno a otros dos proyectos que harán posible la construcción de dos nuevos depósitos de agua en las localidades de Nueva Carteya y Pedro Abad, con un presupuesto de 1.640.000 euros.

Por otro lado, todos los grupos representados dieron su apoyo a la cesión de un terreno por parte del Ayuntamiento de Villafranca a la Diputación para construir 3 viviendas protegidas y una mutación demanial en beneficio del Imdeco de una parcela urbana en la ciudad de Córdoba para la explotación y gestión de una piscina cubierta.