La plataforma pide a los alcaldes de Los Pedroches acciones ante la situación de la estación del AVE

La plataforma Que Pare el Tren en Los Pedroches ha mantenido este lunes una reunión en Alcaracejos con los alcaldes y concejales de la comarca ante la situación en la que se encuentra la estación Villanueva de Córdoba-Los Pedroches, en la que desde el inicio de la pandemia solo hay una parada de tren, de las tres que se habilitaron desde que se abrió en el año 2014.

La presidenta de la plataforma, Daría Romero, señala que «si no se actúa corremos el riesgo de perder la estación y la parada de trenes que tanto esfuerzo y lucha nos costó». Romero ha explicado que la respuesta que han recibido de Renfe ante el hecho de que ahora solo para un tren es que se repondrán los servicios cuando haya más demanda, «lo cual es una falacia y una trampa porque si no hay trenes no puede subir la demanda».

Por otra parte, en una reunión con la subdelegada del Gobierno en Córdoba, Rafaela Valenzuela, esta señaló a la plataforma que la llegada del AVE a Granada iba a suponer una oportunidad de implantar más paradas en Villanueva de Córdoba, «pero esa oportunidad ha llegado a Puente Genil y a Antequera y no a Los Pedroches».

Ante estas circunstancias, Daría Romero ha pedido a los alcaldes de la comarca que creen una comisión permanente «que vigile» y para abordar «con urgencia» actuaciones para «impedir que Renfe y el Ministerio dejen morir la estación», especialmente ante la privatización del servicio ferroviario español prevista a partir de diciembre. Además, Que Pare el Tren ha propuesto a los regidores una acción en Madrid «en la puerta del Congreso de los Diputados para lograr que nos reciban en el Ministerio de Fomento».

Daría Romero considera que la pandemia actual, el teletrabajo que se está imponiendo y la preferencia de muchos españoles por marcharse de las ciudades a las zonas rurales «es otra oportunidad que los alcaldes no deben dejar escapar y por eso ahora se requiere de una respuesta potente».

Los alcaldes y concejales han mostrado su compromiso de defender la estación, logrando en primer lugar la restitución de los trenes eliminados desde marzo para, posteriormente, exigir más paradas. Al respecto, se han comprometido a estudiar decisiones en las reuniones de la junta de gobierno de la Mancomunidad, la primera prevista para este jueves día 24. La plataforma les ha pedido unidad, dejando a un lado la confrontación política.