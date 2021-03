Denuncian el "desprecio" de la Corporación de Lucena al no pedir el concierto del hospital privado

Los representantes de la plataforma Lucena por sus necesidades sanitarias han ofrecido una rueda de prensa en las instalaciones del Hospital privado Centro de Andalucía, en la que han criticado la postura del alcalde de Lucena, Juan Pérez, y a los portavoces políticos municipales, que no han atendido su solicitud de instar a la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía al concierto de plazas con el hospital privado.

La plataforma ha puesto de manifiesto que se ha "ninguneado" a este colectivo, considerando que no está legitimado para solicitar el concierto de servicios de la Junta de Andalucía con el hospital privado. Sobre la plataforma, el portavoz municipal de Izquierda Unida, Miguel Villa, ha señalado que se trata de una estructura “inexistente”. Miguel Villa mantiene y ha puesto de manifiesto que “la Junta de Andalucía no tiene voluntad de hacer el CARE”, y añade que “ lo único que necesita es una excusa para no construir este centro hospitalario público”.

El la rueda de prensa, la Plataforma ha estado respaldada por un grupo de integrantes de la misma , actuando de portavoces, Francisco Salazar, Miguel Ramírez y Antonio Moreno. Miguel Ramírez, portavoz de la plataforma, se ha referido a Miguel Villa portavoz de IU, al que ha “atribuido el retroceso electoral que viene sufriendo paulatinamente Izquierda Unida, durante los últimos años”.

Ramírez ha insistido en que “con la apertura del hospital privado Centro de Andalucía de Amaveca ha supuesto un importante cambio en la situación sanitaria de Lucena toda vez que permite disponer de los últimos avances en tecnología garantizando una atención de alto nivel”. Apuntaba Ramírez que “ es la razón por la que desde la plataforma, sin olvidar el objetivo prioritario de lograr la construcción de un CARE en nuestra ciudad, se apuesta por un convenio entre la Junta de Andalucía y este centro privado para ampliar la cobertura sanitaria en Lucena y el conjunto del Área de Gestión Sanitaria del Sur de Córdoba”. Destacaba que “no entienden como hay personas que pueden oponerse a esta iniciativa”.

Por su parte, Francisco Salazar ha insistido en “el incumplimiento del Ayuntamiento de Lucena en cuanto al soterramiento de la línea eléctrica en los terrenos donde está previsto la construcción del CARE, actuación que el consistorio no ha llevado a cabo faltando así al compromiso adquirido con los representantes de la Junta de Andalucía el 24 de noviembre de 2019”. Salazar ha manifestado que “esta situación dificulta el avance del proyecto al igual que el hecho de no pedir la concertación con el centro privado impide que en el plazo de un mes los lucentinos puedan contar con unas prestaciones sanitarias de calidad”.

Las críticas de la Plataforma se han acentuado cuando Antonio Moreno Budia no ha dudado en señalar que “nuestros representantes en el Ayuntamiento no son políticos sino personas que viven de la política y que se muestras sumisos ante sus respectivos partidos políticos” . Moreno Budia ha acusado a Miguel Villa de “desprestigiar a la plataforma” y al portavoz del PP, Francisco Aguilar, de “dar de lado y obviar a este colectivo”.

Respecto al alcalde de Lucena, Juan Pérez, Moreno Budia ha señalado que “teme que esté obedeciendo instrucciones de su partido para dificultar que el proyecto del CARE de Lucena no siga adelante”. Finalmente desde la Plataforma han recordado que gracias a su trabajo se ha conseguido transformar completamente el Centro de Salud Lucena -1, los terrenos para la construcción del CARE y además Lucena dispone del 061”.