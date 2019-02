La plataforma de Ángeles Zurera reclama que el caso se reabra

Once años son ya los que Ángeles Zurera lleva desaparecida, los mismos que llevan su familia, amigos y el pueblo de Aguilar buscándola. La Plataforma que desde entonces trabaja por que se siga buscando y que su caso no quede en el olvido ha sacado un nuevo lema, «Yo pido justicia para Angelines», con el que ayer se manifestaron varios de sus miembros.

La Asociación de Comerciantes de la calle Monturque se ha solidarizado con esta petición de justicia y ayer cerraron las puertas de sus comercios desde las once a las once y media de la mañana -un gesto que conmovió al propio Antonio Zurera y a toda la familia de la mujer desaparecida- a la misma hora que se realizaba el llamamiento de la familia para que el caso no quede en el olvido.

«Ya se analizaron los teléfonos móviles, se trasladaron a la policía judicial y seguimos pidiendo que se siga buscando, que la justicia reabra el caso», manifestó Zurera.