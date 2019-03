Los planes de aldeas y eliminación de barreras supondrán 2,2 millones

El pleno de la Diputación dio ayer el voto unánime a la aprobación parcial de dos planes de actuaciones en los pueblos de menor tamaño, puesto que uno de ellos pretende contribuir a la eliminación de barreras arquitectónicas y otro, a acometer pequeñas inversiones en las aldeas. En total, entre ambos planes se invertirán 2,2 millones de euros.

La portavoz socialista, Ana Carrillo, indicó que el primero de ellos, dotado con un millón de euros, «tiene como objetivo realizar pequeñas inversiones en los municipios». Carrillo dijo que se aprobó en enero la cuantía y que los alcaldes presentaron sus actuaciones, que tras ser estudiadas se han recogido en 84 iniciativas». En cuanto al Plan de Aldeas, la inversión prevista es de 1,2 millones y de ello se beneficiarán los 31 municipios que tienen núcleos diseminados, en los que se acometerán 43 solicitudes. Ambos planes, aprobados provisionalmente, quedan a expensas de las posibles alegaciones que presenten lo ayuntamientos e inmediatamente después se podrán poner en marca.

También por unanimidad se aprobaron varios programas relacionados con la actualización tecnológica de los municipios, Por un lado, el Programa Anual de Cooperación para la dinamización de los centros Guadalinfo y el de colaboración con las entidades locales en materia de modernización y administración electrónica, que prevé la dotación de equipamientos informáticos. Para el de contratación de personal de los centros Guadalinfo se destinan unos 500.000 euros y de ellos se beneficiarán 72 municipios menores de 20.000 habitantes.

El pleno discurrió sin ningún tipo de discrepancia hasta que el nuevo diputado popular, Felix Romero, intentó presentar por carácter de urgencia una moción en la que solicitaba la creación de una comisión de investigación para esclarecer lo ocurrido con el cese del gerente de la Fundación de Artes Plásticas Rafael Botí. Romero indicó que el último consejo rector, celebrado el pasado martes, no contó con la presencia de ningún representante de su partido al haber dimitido María Jesús Botella y no haber tomado posesión su sustituto, por lo que aseguró no saber lo ocurrido, ya que el cese del gerente ha ocasionado también la dimisión de varios miembros de la fundación.

La presidenta de la citada fundación, Marisa Ruz, indicó que al citado consejo también fue invitado aunque no tuviera representante nombrado, para que estuviera informado de todo lo ocurrido y además señaló que toda la información, los informes y documentación referente al caso están a disposición del grupo popular para cuando la quiera consultar. Sometida a votación la propuesta de debatir por urgencia dicha petición popular, fue desestimada con los votos en contra del PSOE, IU y Ganemos. Aún así, Romero volvió a solicitar dicha comisión en el turno de ruegos y preguntas.