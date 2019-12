Planas enseña al director general de la FAO la producción de aceite de oliva

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación en funciones, Luis Planas, y el director general de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), Qu Dongyu, han viajado este jueves a Córdoba para visitar la almazara Pago Las Monjas, en Montoro, de cara a conocer la producción del aceite de oliva.

En declaraciones a los periodistas, Planas ha detallado que han escogido "un lugar emblemático de la agricultura productiva española, con el sector del olivar", de manera que "qué mejor lugar que el olivar de Córdoba y Montoro para que el director general de la FAO pueda conocer de primera mano cuáles son las labores que se efectúan en relación con la recogida y también con la molturación y la producción del aceite de oliva".

En este sentido, el ministro ha resaltado que "hay una gran cooperación con la FAO", a lo que ha añadido que van a "colaborar mucho en relación con todos los sectores productivos", resaltando "la voluntad de trabajar en común" en África y América Latina.

Por su parte, el director general de la FAO ha aseverado que "si no se viene a Andalucía, no se ha podido estar en España, y si no hubiera venido a la zona de producción de aceite de oliva, tampoco podría haberme dado cuenta de lo bello que es este país", a lo que ha agregado que en la FAO son "conscientes del legado que supone este patrimonio para España", con un aceite "especial".

Así, ha manifestado que desde la FAO y Naciones Unidas se destaca "la experiencia española con productos tan especiales, no solo con el aceite de oliva, sino con otros productos agrícolas, que son de mucho valor".

Igualmente, ha comentado que "los españoles trabajan muy duro y es curioso ver cómo se hace una producción de tanto valor". De este modo, Qu Dongyu ha dicho que admira "la diligencia de los españoles" y quiere "aprender de su experiencia de primera mano para transmitirla a otras personas en el mundo que la puedan necesitar".

EL ALMACENAMIENTO DE ACEITE DE OLIVA

Preguntado el ministro por el descontento entre los agricultores por el almacenamiento privado del aceite de oliva, ha respondido que comprende que "el sector se haya podido sentir defraudado con el resultado en cantidad y precio de la primera licitación del almacenamiento privado".

No obstante, ha asegurado que "es un gran éxito que la Comisión Europea hubiera autorizado este almacenamiento privado, que no es la única solución para este sector, que necesita de otras medidas en relación con la promoción y la extensión a otros mercados".

En este caso, ha señalado que "solo después de las cuatro licitaciones, cuando se haya completado a finales de febrero, se podrá hacer una valoración", aunque el Ministerio ha transmitido a la Comisión Europea que "se espera y desea que las próximas licitaciones sean más realistas de cara al objetivo de regulación de mercado", ha apostillado.

"Nadie quiere cubrir pérdidas con esta licitación, pero sí queremos que el precio del aceite de oliva no solo se mantenga, sino que se incremente, como justamente merecen los productores y agricultores", ha subrayado Planas.

Mientras tanto, el director general de la FAO ha defendido que "ya se puede exportar a China en línea, por lo que sí puede ser un nuevo mercado".

Qu Dongyu conocerá este viernes el Campus de Excelencia Internacional Agroalimentario (ceiA3), en la capital cordobesa, con una delegación del Ministerio encabezada por Luis Planas, además de contar con la presencia del delegado del Gobierno de España en Andalucía, Lucrecio Fernández.