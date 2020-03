Pilar Gómez Fernández: "El 8M es para celebrarlo, la lucha tiene que ser continua"

Pilar Gómez Fernández ha sido una mujer pionera en su ámbito laboral en la comarca de Los Pedroches. Desde hace más de 30 años está al frente de su explotación ganadera de vacuno de leche en Pozoblanco. Un trabajo que la llevó a incorporarse al consejo rector de la cooperativa ganadera del Valle de los Pedroches, Covap, en el año 2000. A ello se une su cargo como presidenta de la Asociación de Empresarias y Autónomas de los Pedroches EYA Pedroches desde el 2104; fue elegida representante de Andalucía en la Asociación de Mujeres de Cooperativas agro-alimentarias de España (Amcae) en el 2017, y presidenta de la Asociación de Mujeres de Cooperativas Agroalimentarias de Andalucía (Amcae-Andalucía) en el 2018. Ese mismo año recibió el galardón Iniciativa de Mujeres, dentro de los premios de Andalucía de Agricultura y Ganadería otorgados por la Junta. Su trayectoria profesional ha permitido visibilizar la importancia del papel de las mujeres en el mundo rural, así como en las empresas agroalimentarias de Andalucía.

-¿Cuándo decidió que quería dedicarse al mundo de la ganadería?

-Desde muy pequeña he tenido vocación de ganadera. He convivido mucho con mi padre y luego con mis hermanos. Desde muy joven supe que quería ser ganadera, y he ido evolucionando, primero ayudando en la explotación familiar y, posteriormente, dedicándome exclusivamente al campo. Somos tres hermanos, dos varones y yo, que soy la mayor. Mi padre tuvo la visión de que los hermanos podíamos vivir de esta profesión, y a los tres nos lo inculcó. Cuando yo tenía 18 o 20 años, él se jubiló y nos dejó la ganadería a los hermanos. Entonces hicimos una sociedad que se llama Pilar Gómez y Hermanos, más tarde me casé y mi marido también se dedicó a la ganadería. Desde ese momento éramos cuatro.

-¿Cómo ha sido su experiencia en un mundo en el que predominan los hombres?

-Yo siempre digo que para mí no ha sido difícil. Por supuesto, hay que tener mucha constancia y ganártelo día a día porque el trabajo del campo es duro y, además, el hecho de ser mujer te lo pone más difícil, queda todavía mucho camino por andar. Desde luego, en la sociedad, en el mundo cooperativo, se van dando cuenta de que la mujer tiene un papel importantísimo y cada día tiene que estar más presente.

-¿Qué ha sido para usted más difícil por ser mujer?

-El hombre se dedica al campo y se ve como algo normal, pero que una mujer diga que quiere ser ganadera sorprende incluso a la misma familia. A nivel físico tenemos menos posibilidades, pero hoy en día se hace todo con maquinaria; sin embargo, las mujeres tenemos etapas, como ser madres, luego vienen los padres que se hacen mayores y parece que es una obligación que nosotras los cuidemos. Todo eso dificulta que las mujeres se dediquen de lleno al campo. Mujeres, por ejemplo, en mi sector que ordeñen hay menos, aunque cada día más.

-¿Cómo ha solucionado esos obstáculos?

-Sacrificándome mucho, echando muchas horas porque mi faena la tenía que sacar adelante. Si un día hacía menos, otros días tenía que hacer más.

-Ha sido la primera mujer en el consejo rector de Covap. ¿Cómo ha vivido esa situación?

-Muchas personas me dicen que qué hay que hacer para entrar en el consejo y yo les digo que participar, asistir a muchas reuniones, asambleas, darse a conocer a los socios que luego van a votar. No he tenido problemas para entrar en el consejo por el hecho de ser mujer y no he tenido un trato diferente.



-Como representante de Andalucía en la Asociación de Mujeres de Cooperativas Agroalimentarias de España, ¿cómo ve a las mujeres en este sector?

-Como a nivel de Andalucía, queremos integrar a las mujeres en la asociación para unir fuerzas y criterios porque los problemas son los mismos y que nuestra voz se oiga, este mes tenemos asamblea general. A las mujeres se les están abriendo muchas puertas, se va entendiendo que tiene que ser así y, económicamente, también nos afecta porque, a nivel de cooperativas y otras entidades, si hay mujeres tienen más posibilidades de recibir ayudas.

-Desde su punto de vista como presidenta de EYA Pedroches, ¿son las mujeres de esta comarca del norte de Córdoba emprendedoras?

-Sí, mucho. Esta comarca no tiene comparación con otras zonas de España. Los hombres y mujeres de Los Pedroches son emprendedores a cualquier nivel.

-¿Qué opina de la polémica con las subvenciones de la Junta de Andalucía a asociaciones de mujeres, que en el caso de EYA Pedroches les ha afectado de lleno al no recibir la que esperabais?

-Me parece mal, no sé por qué ha ocurrido aquí en Andalucía y en otros lugares no. Ahora, sí considero que se debe vigilar el destino de las ayudas y que se prime a las mujeres con problemas de maltrato.

-¿Qué mensaje lanzaría con motivo del 8 de marzo?

-Es un día para celebrarlo, vamos avanzando muchísimo, aunque quede. La lucha tiene que ser continua y, sobre todo, la gente joven que participe, porque es la que tiene que seguir el camino. Que no se queden en silencio, que se manifiesten y participen, que es muy importante.