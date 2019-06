Piden ayuda para que una joven con parálisis cerebral pueda comunicarse

La joven lucentina de 20 años de edad Alba María Luque Muñoz padece una parálisis cerebral que le impide controlar los brazos, cuello, cabeza y piernas. No puede ni podrá caminar, sufrió una luxación de cadera y, además, tuvieron que recortarle el hueso de una pierna debido a los fuertes dolores que sufría. Su día a día es complicado, ya que sus movimientos involuntarios no cesan y su pulgar no puede hacer pinza, ni siquiera puede comer por sí misma, ya que tampoco controla el movimiento de la lengua ni de la mandíbula.

Lo único que controla a voluntad es su mirada. Desde que nació, sus padres le han estado procurando una mejoría con diferentes alternativas, si bien son escasas y de elevado coste económico. Desde hace dos años, Alba muestra más interés y motivación por lo que le rodea y ha surgido una nueva esperanza de la mano de la Fundación Anda Conmigo, con sede en Boadilla del Monte (Madrid), ofreciendo la posibilidad de aplicar el método therasuit en parálisis o daño cerebral para el control y redirección de los movimientos de Alba, centrándolos al cuerpo y así estabilizar cabeza y cuello, al menos el tiempo suficiente para que un lector de iris (Irisbond) pueda captar la mirada de sus ojos y le ayude a comunicarse a través de un ordenador.

Alba podría usar el Irisbond para pedir de beber, comer, dormir, cambiar de postura, ver la tele o simplemente poder pronunciar esa palabra que su madre, Araceli Muñoz Cantero, está deseando de poder escuchar: «mamá». No obstante, se trata de un proceso largo y requiere de una elevada cuantía económica para poder sufragarlo, que supera los 30.000 euros. Por ello, su madre hace un llamamiento a la solidaridad de Lucena para que a través de la cuenta abierta en Cajasur, gestionada por la ONG Corazón del Mundo, puedan depositar sus donativos. Los interesados en colaborar podrán ingresar la cantidad que estimen oportuna en la cuenta ES87 0237 0040 80 9156247639.