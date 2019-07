Los padres irán a la Justicia para recuperar las aulas del García Lorca

La AMPA del CEP Federico García Lorca emprenderá acciones judiciales, una vez se agote la vía administrativa, contra la Delegación de Educación si esta no rectifica y se recuperan las cuatro unidades escolares en los cursos de 4º y 6º de Primaria, cumpliéndose así la normativa de no sobrepasar la ratio de 25 alumnos. La asociación ha llegado a esta determinación después de la infructuosa reunión mantenida el pasado jueves con la Jefa de Servicio de Planificación y Escolarización, Purificación Cobos, que les afirmó que no hay marcha atrás y las aulas se quedarán con 27 alumnos, «porque mi trabajo es optimizar los recursos», apuntó.

En el encuentro, además de representantes de la AMPA y padres y madres de alumnos afectados, estuvieron presentes el alcalde de Fuente Palmera, Francisco Javier Ruiz, el concejal popular Manuel Jiménez y el director del colegio, Ricardo Casas.

La reunión con la AMPA fue convocada por Planificación tras el escrito de denuncia presentado en la Delegación el viernes 28 de junio donde se constataba que se incumplía la normativa legal establecida de 25 alumnos por unidad para tres clases de 4º y otras tantas de 6º de Primaria, que pasan a albergar 27 alumnos cada una de ellas.

La responsable de Planificación, tras contestarle la AMPA que puede optimizar recursos pero dentro de la ley y que no puede aplicar el incremento de un 10% de la ratio por aula antes de septiembre, señaló que lleva varios años con la misma práctica. A esto le respondieron los padres y madres que «si no conoce la normativa, para eso tiene usted un departamento jurídico, porque el desconocimiento de la ley no exime de su cumplimiento». A lo que no respondió la funcionaria fue a la pregunta de qué cuántas matriculaciones harían falta en septiembre para que se repartieran los alumnos en cuatro aulas.