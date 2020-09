Los padres exigen la continuidad de las líneas de Infantil de 3 y 4 años en el CEIP García de Leaniz

Los padres y madres del CEIP García de Leaniz de Moriles, representados por Sara Jiménez Jalao, exigen una respuesta positiva de la Consejería de Educación que evite el cierre de dos líneas de educación Infantil de 3 y 4 años.

Una reinvindicación por la que ya se movilizaron el pasado mes de julio en Córdoba en contra de la decisión de la Consejería de Educación de unificar en una sola aula a los niños de tres y cuatro años ,para este curos que se inicia el próximo día 10 de septiembre. De igual modo reivindican que se mantengan las profesoras de apoyo de la que también se ha prescindido . De momento los padres y madres no descartan el que los niños no acudan a clase si no se atienden sus reivindicaciones.

La alcaldesa de Moriles, Francisca Carmona, ha señalado que “se trata de una reivindicación muy justa, máxime en los tiempos de contagios en los que nos encontramos, pues no parece razonable que estas aulas pasen en estos momentos de una ratio anterior de 13 o 15 alumnos a 25 alumnos por clase, a los que hay que sumar algun niño mas con necesidades especiales que también reciben atención educativa en las mismas”.

Carmona, informa que “por parte del Ayuntamiento se ha ofrecido a la delegación de Educación aulario del antiguo centro del García de Leaniz para evitar esta eliminación de líneas, sin que por ahora hayamos recibido contestación”. Añade que “pedimos a la Junta que desista, que no nos quite lo que tenemos y que mantenga la ratio anterior para garantizar la seguridad de los niños”. La alcaldesa insiste en que se trata de un tema que hemos llevado personalmente al Parlamento andaluz, y que comentamos con el Viceconsejero de Educación, y sobre el que no hemos conseguido una contestación a las puertas del inicio del curso escolar ”.

Carmona manifiesta que “se trata de un retroceso educativo a nivel local, que afectaría también a la categoría del centro. Por otro lado reivindica a la Junta que “afronte el gasto extraordinario para la adaptación de etas aulas, no contemplado en el convenio de mantenimiento de los centros escolares por parte del Ayuntamiento”. Finalmente Carmona manifiesta que “estaré con los padres en la reivindicación ante la Junta este sábado día 5 en Córdoba de no darse una solución positiva a la petición de los padres a favor de sus hijos”.