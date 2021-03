Óscar Ramírez: "Python es muy similar a escribir una receta de cocina en inglés"

El ingeniero informático lucentino Óscar Ramírez Jiménez acaba de publicar el libro Python a fondo 2, un manual sobre el estudio del lenguaje que se abre al mundo de miles de ofertas de empleo. Óscar Ramírez estudió en Málaga la carrera de ingeniería técnica en Informática de Sistemas y después Ingeniería Informática, con un año de estudio en Dinamarca. En su último año de Ingeniería Informática comenzó a trabajar en proyectos internacionales, en el Google summer of code, y en un proyecto de innovación que lo llevó a presentarlo en Brasil. Justo después comenzó a trabajar en empresas privadas y estuvo primero de prácticas en Benalmádena, después en Sevilla durante 10 meses y finalmente en Marbella, donde lleva desde el 2014, al principio de forma presencial y desde hace dos años en remoto.

- ¿Por qué se animó a escribir este libro?

- Desde hace mucho tiempo me rondaba la idea de dar un paso en mi carrera profesional y poder hacer un libro sobre una temática en la que soy experto, como es el desarrollo de software, o hacer un doctorado sobre un tema que me guste. Dado que estoy trabajando a jornada completa, me es complicado poder avanzar en cualquiera de esas dos ideas, pero en octubre del 2019 me llegó la noticia de que Marcombo (la editorial de mi libro) estaba buscando a algún profesional del sector para crear un libro sobre Python, vi la oportunidad y no la dejé escapar. Tras un proceso de selección comenzamos con la aventura de escribir un libro de más de 600 páginas en menos de 8 meses, que ​ha culminado con la publicación de mi libro tras un año y tres meses de duro trabajo. Una de las claves que me llevaron a decidirme a escribir el libro es que la editorial, Marcombo, es muy conocida por hacer obras técnicas, por lo que son expertos en este tipo de libros.

- ¿Qué es Python?

- Python es un lenguaje de programación de propósito general, multiparadigma, interpretado, de tipado dinámico y fuertemente tipado. Quizás la definición puede abrumar un poco, pero es un lenguaje que se puede utilizar para cualquier propósito, desde desarrollo de scripts a creación de aplicaciones web, pasando por un sinfín de ámbitos como análisis de datos o cálculos científicos. Que no necesita ser compilado y que tiene gran libertad de uso.

- ¿Es difícil de aprender? ¿Para quienes lo recomienda?

- Gracias a la gramática que tiene Python, presenta una sintaxis muy simple y clara, lo que ayuda a que el lenguaje sea muy fácil de aprender, siendo esto uno de los puntos claves, por lo que cada día gana más adeptos en diferentes sectores de la industria. Desde que se creó el lenguaje se ha utilizado para desarrollar scripts y herramientas pequeñas o medianas en cualquier sistema, pero poco a poco se está adoptando en más sectores como el desarrollo de aplicaciones de escritorio, de aplicaciones web, la inteligencia artificial, la ciencia de datos, y cada año van saliendo más sectores que lo adoptan como su lenguaje principal.

- ¿Qué ventajas presenta sobre otros lenguajes de programación, como Java o PHP?

- Una característica fundamental es su sintaxis. Al ser tan simple y clara, analizar y escribir código Python es muy similar a escribir una receta de cocina en inglés, cualidad de la que pocos lenguajes de programación pueden presumir. Además, es un lenguaje interpretado, lo que ayuda a que los ​tiempos de compilación de cualquier cambio o desarrollo sean ridículamente pequeños, y unido a su sintaxis, se pueden crear aplicaciones en Python rápidamente​, lo que abarata el tiempo de creación de las mismas y ayuda a crear productos mínimos viables que salgan al mercado muchísimo antes que con cualquier otro lenguaje. Hay que tener en cuenta que Python es utilizado en productos tan grandes como Instagram, el cual comenzó su proyecto en el famoso framework de Python, Django, o Youtube, pero cada vez más compañías de renombre internacional lo están adoptando, como Netflix o National Geographic.

- Surge en los años 80/90 pero, ¿por qué cree que no ha sido tan popular hasta ahora?

- Efectivamente, Python sale en el año 91 y la versión 1.0 sale en el 94. Por hacer una cierta comparación, la versión 1.0 de Java aparece en el 96 y se convierte casi en el estándar de facto en la industria. La revolución de Java es que era multiplataforma, pero además que se empezó a utilizar en múltiples sectores promovidos por los creadores del lenguaje, cosa que no pasó con Python, por lo que muchos early adopters (primeros usuarios) no lo usaban en sus compañías en el día a día como lenguaje principal, por lo que no llegó a calar tanto. La revolución de Python comenzó con el desarrollo de aplicaciones web y con la aparición del framework Django (en el 2005), el cual ha sido uno de los proyectos más importantes en el sector, al que le han seguido otros que son igual o casi más famosos hoy día como Flask. Desde los últimos años se está convirtiendo en el lenguaje más utilizado en muchísimos campos, desbancando a otras alternativas. Además, cada vez más compañías ven el potencial de poder crear aplicaciones en este lenguaje, con el beneficio de tiempo que supone, y contribuye a que más y más gente lo use.

- ¿Por qué dice que es el lenguaje del presente y del futuro?

- Cada día más empresas están demandando Python como su lenguaje principal o cómo un lenguaje a conocer en el arsenal de herramientas de cada desarrollador. Solo por dar algunas estadísticas sobre el uso de Python, actualmente, si se busca desarrollador Python en infojobs, se pueden encontrar más de 1.500 puestos disponibles solo en España, pero si se busca «python» la cantidad de ofertas sube hasta 4.800. Estas cifras son similares a otros lenguajes como Java, pero si se mira el mercado de EEUU, donde su uso está más extendido, se puede ver que en Linkedin hay más de 113.000 puestos donde se demanda este lenguaje, frente a los 106.000 demandando Java. Viendo estas cifras y las estadísticas de uso de los últimos años en encuestas en diferentes años a desarrolladores, se ve que cada año es más usado en ámbitos como la programación web, el desarrollo de sistemas o recientemente en la ciencia de datos, en sectores científicos y en la inteligencia artificial.

- ¿Cómo valora que se trate de introducir el lenguaje de programación en las escuelas?

- Es una muy buena forma de ayudar a que los jóvenes de hoy puedan tener una mejor base de automatización, algoritmia y programación de procesos en general. Me gusta pensar que esos jóvenes son los que crearán la tecnología del futuro, y ​cuanto antes aprendan las técnicas usadas hoy día antes avanzarán en la tecnología.

- Google creará en Málaga un centro de excelencia en ciberseguridad. ¿Qué le parece la noticia?

- Creo que una noticia así es muy buena para Málaga, y para Andalucía en general, y que puede sentar un precedente para que más compañías de primer nivel miren a Andalucía como un sitio donde fundar sedes principales. Creo que tras este último año, la necesidad de deslocalizarse es mucho mayor y muchas compañías podrían optar por mover sus sedes a sitios donde poder conciliar perfectamente el ocio con el trabajo, más si la mayoría de sus empleados están en remoto y no necesitan sedes gigantescas para operar sus negocios. El sur de España cuenta con uno de los mejores climas de Europa y muchísimos desarrolladores estarían encantados de trabajar en remoto desde aquí.

- ¿Dónde se puede encontrar su libro?

- Está ya a la venta en las principales plataformas tanto en formato físico como digital​.