La oposición tumba los presupuestos presentados por el PSOE en Palma del Río

La oposición en bloque ( PP con 5 concejales, IU con 3 ediles; Cambiemos Palma con 2 representantes y Ciudadanos con una concejala), 11 concejales en total frente al equipo de gobierno del grupo municipal socialista de Palma del Río, formado por diez, ha votado en contra del presupuesto presentado por los socialistas, que asciende a cerca de 20 millones de euros, 22 con los organismos autónomos Instituto Municipal de Bienestar Social, Patronato Municipal de Cultura y Patronato Deportivo Municipal. La alcaldesa, Esperanza Caro de la Barrera, ha convocado para la tarde de este viernes 20 de diciembre una junta de portavoces.

Los argumentos esgrimidos por la oposición para tumbar el proyecto para el ejercicio económico, hoja de ruta para la gestión del próximo año, se pueden resumir en la falta de negociación, rechazo a las enmiendas presentadas y desconfianza en la ejecución de las que se han recogido. Desde Ciudadanos, Silvia Raso indicaba en el pleno que el Instituto Municipal de Bienestar Social crece gracias a las partidas que llegan desde la Junta de Andalucía, que a las asociaciones no se les ha subido ni un euro, y que "a este grupo político se le ha destinado 0 euros, que quieren asfixiarnos pero no lo van a conseguir, los tiempos han cambiado y la hegemonía socialista en Andalucía ha cambiado".

Sin apenas negociación

Santiago Salas, por Cambiemos Palma, declaraba que, "a pesar de nuestro tono de cordialidad con el equipo de gobierno, nuestras propuestas no están refrendadas en el presupuesto", añade que "no estamos de acuerdo con la externalización del trabajo municipal". Ana Ramos, de IU, detallaba una relación de enmiendas desde lo social y derechos fundamentales como la vivienda, y señalaba que "enmiendas aprobadas a nuestro grupo en presupuestos anteriores no se han ejecutado, parece que se toma por costumbre aceptar enmiendas y después no se llevan a cabo, bien por falta de voluntad política, o bien por falta de medios", añadía que "no tenemos motivos partidistas, nuestra postura está fundamentada por hechos que acontecen en este ayuntamiento". Antonio Martín, del PP, indicaba que han presentado 13 enmiendas y que "nos llaman para negociar dos horas antes del pleno, han tenido un mes para consensuar acuerdos con grupos políticos, nos encontramos a un equipo de gobierno en una realidad paralela, ya está bien de tomarnos el pelo".

"El rodillo de la oposición"

Por su parte, el portavoz socialista, José María Parra, exponía que "si hoy no se aprueba el presupuesto se van a perder 430.000 euros en inversiones 400.000 euros para 50 colectivos", y afirmaba que "es el rodillo de la oposición que reúne una mayoría absoluta, no votar estos presupuestos es ir contra Palma del Río". La alcaldesa añadía que "no tener presupuesto significa no tener 100.000 euros para la nueva biblioteca, o préstamos", aunque señalaba al pleno que "no es el fin del mundo, hemos trabajado muchas horas para conseguir el consenso". Explica que de las 13 enmiendas al PP se han aceptado 2 en su totalidad, 4 de forma parcial, y se solicitarán a la Junta 2 de ellas, dice que a Cambiemos Palma que ha presentado 23 enmiendas se le han aceptado 15; dirigiéndose a IU decía "de 23 enmiendas, hemos aceptado de forma total a 19". Caro de la Barrera había presentado un presupuesto social, por el mantenimiento y sostenibilidad de los servicios públicos, dinamizador de la economía, con una línea por la economía limpia, que apuesta por el empleo social, la agroindustria y por el tejido asociativo. Marca tres hitos, la compra definitiva de Santa Clara, la rehabilitación de Santa Clara y el inicio de obra para la nueva biblioteca pública municipal.

No es la primera vez que la oposición rechaza los presupuestos al equipo de gobierno, ya en el 2012 fue tumbado el presupuesto por el PP, el PA e IU.