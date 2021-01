La oposición del Pleno de Baena aprueba pedir que se revise el contrato de los abogados

El asesoramiento jurídico externo continúa centrando el debate político en Baena. Si en el pleno de diciembre PSOE e IU, con el apoyo de Alfonso Rojano, consiguieron aprobar una moción para modificar el presupuesto con el objetivo de declarar no disponible la partida prevista para asesoramiento jurídico, ahora el contrato de esos asesores se pone en entredicho. El PSOE presentó ayer una moción, que contó con el apoyo de IU y de Alfonso Rojano, en que acuerdan instar a los servicios de contratación, intervención y secretaría a la revisión del expediente de contratación por «si incurre alguna de las causas de nulidad de pleno derecho según la ley de contratos del sector público». En la moción explican que se ha adjudicado el contrato menor para el servicio de estudio y valoración jurídica de los expedientes tramitados por el Ayuntamiento de Baena correspondientes al convenio suscrito el 19 de junio de 2013 con Agroenergética de Baena SL y la aprobación de la relación de puestos de trabajo por el precio de 12.550 euros, con plazo de ejecución de un año. Pero que han comprobado que la empresa a la que se ha adjudicado no figura en el registro mercantil y que el CIF que aparece se corresponde a una empresa «cuya actividad es meramente inmobiliaria», lo que les produce «cierta inseguridad jurídica» que una empresa inmobiliaria «revise expedientes que contaron con la fiscalización y control de los empleados públicos del Ayuntamiento». Luis Moreno dijo que tiene que ser estudiado por agentes externos y que lleva «persiguiendo esto ocho años».



El Pleno aprobó habilitar los créditos iniciales consignados en el presupuesto 2021 relativos al plan de solidaridad una prórroga que se hace porque no se ha aprobado para este año. También se aprobó un reconocimiento extrajudicial de obligaciones de casi 209.000 euros. En el punto sobre el inventario municipal de bienes, IU propuso iniciar la regularización de todas las propiedades y comenzar por pedir a los técnicos de patrimonio el coste y las prioridades, una propuesta que asumió la alcaldesa. Además el Pleno asumió la moción del grupo socialista para que se modifique la clasificación de los aceites de oliva Virgen Extra, Virgen y Oliva en el etiquetado Nutri Score. Por urgencia se aprobó modificar la ordenanza de la ocupación de la vía pública para ayudar a los hosteleros durante el estado de alarma.