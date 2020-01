La oposición impone la aprobación de los planes provinciales

La alcaldesa de Baena, Cristina Piernagorda, calificó anoche de «posturas irreconciliables» lo vivido en el Pleno. Tras los puntos del orden del día, la alcaldesa hablaba de la propuesta del equipo de gobierno, PP y Ciudadanos, sobre los planes provinciales. Una propuesta que por la mañana presentó en rueda de prensa. Planteaba que había una enmienda presentada por los tres grupos de la oposición, PSOE, IU e Iporba, que no contenía ningún informe técnico, por lo que entendía que no debía ser admitida a trámite. Tras un receso, anunciaba que la semana que viene se celebrará un pleno extraordinario para debatir las propuesta a los planes provinciales y no presentaba su moción. A partir de ahí, el portavoz de IU, David Bazuelo, anunció que presentaba por urgencia una moción con el mismo contenido que la enmienda. La alcaldesa se mostró disconforme porque faltan los informes y memorias. Bazuelo afirmaba que el debate de la moción no impide que se convoque el pleno. El portavoz del PSOE, Jesús Rojano, le recordó que es un «derecho» presentar la moción, a lo que Piernagorda dijo que «no la admitía». Finalmente, el secretario intervino y se presentó la moción, se aprobó la urgencia y la moción que propone que la inversión se destine a la prolongación de la calle Baja San Pedro para conectar con la Reguera, con 276.790 euros, lo que implica la adquisición de los terrenos Huerta Baja San Pedro, 119.148, además de la primera fase de pavimentación y accesibilidad del interior de los depósitos del Castillo, 56.249 euros, y la segunda fase de los vestuarios del pabellón de Albendín.

Por su parte, la propuesta de PP y Cs es la reurbanización de la calle Cardenal Herranz Casado y en la zona de tráfico rodado de la plaza de la Constitución.