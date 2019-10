La oposición deja solo al gobierno y rechaza la subida de impuestos

El equipo de gobierno (PSOE) del Ayuntamiento de Puente Genil planteó en el Pleno de ordenanzas fiscales, el ordinario del mes de octubre, una subida al IPC (1,2%) de las tasas e impuestos locales. La concejala de Hacienda, Ana María Carrillo, hizo la defensa de las ordenanzas para su entrada en vigor en enero de 2020. La propuesta que hizo al pleno fue la del incremento al IPC en algunos impuestos y tasas que supone para una familia media 5,29 céntimos (0,44 céntimos al mes). Esto permitiría al Ayuntamiento recaudar 98.000 euros más al año. Por recibos, el incremento del IBI será de 3,21 euros al año; basura, 1,12 euro; por depuración de aguas, 0,68 céntimos; el recibo por cochera, 0,45 céntimos. A nosotros «no nos gustaría plantear ninguna subida pero tenemos más gastos que ingresos». Aclaró que las «ordenanzas no se suben para pagar al personal, sino porque queremos mantener los servicios públicos». Calificó de «no ser muy seria» la postura de la oposición con su negativa para una subida planteada de cinco euros anuales.

Por el Partido Popular, Sergio Velasco argumentó el voto negativo de su grupo en el hecho de que «en Puente Genil estamos en el top provincial en el límite superior en la plusvalía, el de vehículos y el de obras». Velasco dijo no entender por qué no han subido los impuestos en años anteriores, «es su noveno año gobernando y parece que les ha dado ahora un ataque de responsabilidad».

El portavoz de Izquierda Unida, Jesús David Sánchez, explicó que su grupo votaba en contra. Para IU «subir el IPC no es ninguna barbaridad siempre y cuando no se queden partidas sin gastar, ni un euro sin cobrar…». Pero IU entiende que no se puede mantener un superávit de un millón de euros y partidas innecesarias, y detalló algunas como una destinada a propaganda (100.000 euros) o la de Ciudades Medias (50.000 euros).

Por su parte, Chencho Moreno (Cs) dijo que no «porque no vemos que haya una repercusión directa en los servicios a los que se aplica mayor presión fiscal, sino que van al capítulo uno».

El alcalde, Esteban Morales, explicó que conocedor de que le iban a decir que no a la subida era importante que se conociera la realidad del ayuntamiento. Tanto el Gobierno de España como la Junta han «congelado» transferencias. Mientras que el Ayuntamiento «ha tenido un cambio en la política municipal, porque no podíamos gastar el superávit sino amortizar deuda».