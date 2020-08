Ofensiva socialista contra el PP tras la absolución del alcalde de Encinas Reales

La vicesecretaria general de Política Municipal del PSOE de Córdoba, Lola Amo, ha pedido al presidente del PP cordobés, Adolfo Molina, que “retire de la vida política a sus compañeros de filas en Encinas Reales que durante años han acosado y perseguido al alcalde del municipio de forma enfermiza o demostrará que es cómplice de ese acoso”.

Amo, que ha mostrado la satisfacción de los socialistas cordobeses por la sentencia de la Audiencia Provincial que absuelve a Gabriel González del delito continuado de prevaricación administrativa y el apoyo de la Comisión Ejecutiva Provincial al alcalde de Encinas Reales, ha señalado que “el objetivo del PP, con esta y otras querellas era cobrarse una presa política, no lo han conseguido en las urnas, tampoco en los juzgados y no lo conseguirán en las redes sociales, donde ahora continúan acosando al regidor”.

“Han sido ocho años de acusaciones, de juzgados y de sufrimiento, porque el PP pretendía ganar en el juzgado lo que no es capaz de ganar en las urnas, ocho años de injusto sufrimiento provocado por el PP, que una vez más, ha mostrado su cara más ruin y deleznable”, ha añadido Amo.

Amo ha afirmado que “a la política se viene a servir a la ciudadanía, a dar lo mejor de nosotros mismos para mejorar la vida de la gente, cada uno de nosotros lo hacemos desde nuestra ideología, desde nuestras propias convicciones, cuando estamos en el Gobierno y también cuando estamos en la oposición”.

“En el PP hay quienes no son dignos de estar política porque no es eso a lo que se debe venir a la política”, ha criticado Amo, que ha subrayado que “me refiero a quienes eligen el camino del acoso, de la persecución al rival político, es a esos a los que no les reclamamos que pidan perdón, les exigimos que abandonen la política, porque la ensucian con su mezquindad”.

Por su parte, el alcalde de Encinas Reales, Gabriel González, ha explicado que el acoso comenzó en 2011, después de perder las elecciones, “su objetivo era claro, calumniarme, acosarme, difamarme y hacer todo lo posible para quitarme de en medio sin importarle el coste económico para el Ayuntamiento, porque todos estos procesos los ha pagado el Consistorio, ni el coste personal y familiar y, lo peor de todo, el coste que tenía para el personal del Ayuntamiento”.

"No había causa"

“Aunque su asesor jurídico les decía que no había causa, el objetivo había que cumplirlo, costara lo que costara”, ha afirmado González, que ha relatado las diferentes querellas que ha presentado el PP y que siempre tenían el mismo objetivo “que no me pudiera presentar a las elecciones o que los juzgados me apartasen de la alcaldía en la que me habían puesto mis vecinos y vecinas”.

González ha añadido que “el coste para mi familia es irreparable” y ha insistido en que “a esto no se acostumbra nadie, llevo diez años intentando que mis hijas y mis padres no se enteren de nada, diez años de calvario sin haber cometido delito alguno y sin haber perjudicado jamás las arcas del Ayuntamiento”. “Todos estos procesos hubieran acabado en el despacho de Secretaría del Ayuntamiento o en la Fiscalía”, ha asegurado González, que ha insistido en que “cuando los diferentes fiscales han dicho que no había delito cualquier persona hubiera parado, pero no ha sido así”.

El alcalde de Encinas Reales se ha referido igualmente a las últimas afirmaciones del portavoz del PP “que no asume la sentencia, porque la Justicia no va con ellos” y ha criticado que le haya acusado de mentir en la Audiencia Provincial sobre su profesión y ha asegurado que “del año 1993 al 1998, fui auxiliar administrativo en la Caja Rural a media jornada, no director”. Por último, Gabriel González ha lamentado el sufrimiento que estos hechos han provocado a su pueblo, por la lucha encarnizada de una persona contra el alcalde”.