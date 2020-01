Las obras de la variante de Lucena A-331 estarán finalizadas en abril y evitarán el tráfico por el centro

La consejera de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio, Marifrán Carazo, ha visitado junto al alcalde de Lucena, Juan Pérez Guerrero, y el delegado territorial del Gobierno, Antonio Repullo, el director general de la Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía, Julio Caballero, el director general de Infraestructuras, Enrique Catalina, y la delegada territorial de Fomento en Córdoba, Cristina Casanueva, entre otras autoridades, las obras de construcción de la variante de Lucena en la A-331, trabajos que se desarrollan a un ritmo destacable y que están actualmente a un 85 por ciento de ejecución, por lo que la puesta en servicio de esta nueva infraestructura se prevé para el mes de abril de este año.

La consejera ha destacado el esfuerzo llevado a cabo en este último año, lo que ha permitido que “finalmente se pueda asumir un compromiso para finalizar las obras, después de diez años desde su adjudicación”. “Este Gobierno se encontró con una infraestructura a medio gas y en tan solo 15 meses va a ejecutar el 50 por ciento de la obra, lo mismo que los anteriores gobiernos tardaron cerca de una década”, ha remarcado la consejera.

Marifrán Carazo ha destacado que esta nueva infraestructura, que requiere de una inversión de 8,94 millones de euros, “evitará tras su puesta en servicio el paso del tráfico de medio y largo recorrido por el centro de la ciudad de Lucena, aumentando la seguridad y la calidad de vida de sus habitantes que podrán hacer uso más local de la travesía”.

Esta actuación fue adjudicada en febrero del 2010 y por diferentes motivos fue reprogramada y paralizada en diversas ocasiones, hasta su reactivación definitiva en diciembre de 2017. Si bien, no fue hasta 2019, con el nuevo Gobierno andaluz, cuando el nivel de ejecución avanzó considerablemente, lo que ha permitido que solo quede la recta final de los trabajos.

Las obras, que ejecuta la Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio a través de la Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía, se centran en la extensión del aglomerado, que ya se ha llevado a cabo en el 75 por ciento de la traza. También se han construido ya las tres estructuras que se encuentran a lo largo del trazado, dos pasos superiores que salvan los caminos de Priego y Zuheros y un paso inferior bajo la variante.

De entre estas tres estructuras, destaca el paso inferior, con el terraplén más voluminoso de la obra, que se ha construido para dar continuidad a la Vía Verde del Aceite, muy frecuentada por cicloturistas, y la vía pecuaria del Camino de la Torca.

A lo largo de 4,1 kilómetros de recorrido, la variante rodea la ciudad de Lucena por el noreste, desde la A-311, donde se va a construir una glorieta, hasta finalizar en un enlace de la A-318 Autovía del Olivar en su tramo Lucena-Cabra. La nueva carretera tendrá un ancho convencional, con un carril de 3,5 metros para cada sentido y arcenes exteriores de 1,5 metros.

La variante de Lucena en la A-331 que conecta Lucena con Iznájar, a través de Rute, es una actuación incluida en el Plan PISTA 2020 y en el Programa Operativo FEDER 2014-2020, por lo que dispone de cofinanciación europea para su ejecución.

AUTOVÍA DEL OLIVAR

Sobre la continuidad de la Autovía del Olivar, Marifran Carazo ha señalado “se trata de un infraestructura muy importante, pendiente e histórica, comprometida y anunciada a lo largo de muchos años, que tampoco ha llegado y que tenemos que planificar”, por eso ha dicho que “tenemos que planificar el eje Lucena –Las Navas y hacia Doña Mencía, y será en 2020 cuando contemos con ese proyecto y a partir de es momento figurará en el nuevo plan de infraestructuras 2002 – 2027 para ponerlo en marcha y planificaremos la obra.

Sobre la posible inclusión de partida en los Presupuestos 2021 para la obra esta manifestaba que “ no me atrevo a decirlo, aunque esa sea la voluntad, porque para preparar unos nuevos presupuestos haya que despejar demasiadas dudas, entre ellas si el Gobiernos de España sigue apretando y no paga el IVA , como está haciendo , o no se resuelve el problema de financiación , no soy capaz de prever de que presupuesto voy a disponer en el área de Fomento “.