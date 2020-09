La obra de los alfares romanos lleva ya cinco meses paralizada

Después de cinco meses, las obras del alfar romano de Los Tejares de Lucena se mantienen paralizadas, a la espera de que la Dirección General de Infraestructuras de la Consejería de Fomento haga llegar la orden que permita la continuidad de las actuaciones, algo que, a día de hoy, aún no se ha producido, poniendo en peligro esta infraestructura que aún no cuenta con el cerramiento adecuado.

La delegada de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía en Córdoba, Cristina Casanueva, anunciaba a primeros de julio de manera verbal la luz verde a la continuidad del mismo, pues según ella, por parte de la Consejería se había acelerado la solución a un problema administrativo. Sobre este tema, la concejala socialista lucentina delegada de Patrimonio Histórico, Mamen Beato, informa que «parece increíble, pero aún seguimos sin recibir el informe que nos permita la continuidad de las obras, lo cual, como ya anunciamos, nos hace entrar en un periodo que pudiera retrasar enormemente el proyecto, un proyecto Edusi de un gran interés arqueológico». Beato apunta que «este retraso tiene expectante a una empresa constructora que mantiene a una plantilla de trabajadores a expensas de la continuidad de la obra, a unos proveedores pendientes de acelerar sus servicios para que puedan llevarse a cabo las certificaciones oportunas para el pago a otros proveedores, una cadena de problemas que no entendemos en una obra que, como ya se ha demostrado, nunca debiera haberse paralizado por un tema administrativo, como ya ha reconocido la propia Junta». Beato precisa que «desde el Ayuntamiento no podemos dar continuidad a la obra mientras el certificado que esperamos no nos autorice».

Por parte del Ayuntamiento de Lucena se completó la documentación requerida el pasado 14 de mayo y posteriormente, el día 20 de ese mismo mes, la ampliaba presentando el plano del modificado, una cuestión preceptiva para poder ejecutar las actuaciones.

El Servicio de Carreteras de la Delegación Territorial de Fomento, Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico en Córdoba paralizó las obras solicitando que se modificase la línea de edificación, entendiendo que las mismas se estaban realizando sin autorización en una carretera de titularidad autonómica, la A-318, que une Estepa con Lucena. La falta de acuerdo mantiene en peligro el tramo de la A-318 Lucena-Estepa, en el entorno del río Lucena, a la altura de unos colectores.