Un nuevo reglamento «armonizará» la utilización del Teatro Garnelo

El Ayuntamiento de Montilla ha dado luz verde al nuevo reglamento que regirá el funcionamiento del Teatro Garnelo. El documento, que ha contado con la oposición del Partido Popular y la abstención de Ciudadanos, pretende «favorecer el uso de las instalaciones por un mayor número de entidades y colectivos» y «armonizar» su programación anual, tal y como explicó la concejala de Cultura, Soledad Raya.

«Las modificaciones que se han planteado buscan priorizar los estrenos frente a la reposición de espectáculos, ante el colapso que presentan las instalaciones», reconoció la edil montillana, quien defendió la necesidad de «mejorar la planificación» del teatro. «Es habitual que algunos colectivos reserven con más de un año de antelación sin saber exactamente qué van a representar y qué necesidades van a tener, lo que complica que se pueda armonizar la programación pues, incluso, luego cancelan esas reservas con poca antelación», aseguró Raya.

Otra de las novedades implica la suscripción de un seguro conforme a la Ley de Espectáculos Públicos o el alquiler de un equipo técnico propio para el desarrollo de las obras.

El nuevo reglamento ha contado con el apoyo de IU. «Se trata de una propuesta razonable que da respuesta a las necesidades de los colectivos y del propio Ayuntamiento», indicó su portavoz, Francisco Lucena. Por su parte, el PP se ha mostrado contrario a su aprobación por considerar que las modificaciones «responden a criterios políticos y no están avaladas por ningún informe técnico», toda vez que Ciudadanos se abstuvo durante el último Pleno «al no haberse incluido ninguna propuesta que no fuera del propio equipo de gobierno.

Por último, el portavoz del Grupo Socialista, Manuel Carmona, aseguró que las modificaciones planteadas surgieron a raíz de una reunión mantenida con el equipo técnico de Cultura, la empresa que gestiona el teatro y los colectivos que utilizan las instalaciones habitualmente.