La nueva UCI del hospital de Pozoblanco está al 120% de su capacidad

Los profesionales de la UCI del hospital comarcal Valle de los Pedroches de Pozoblanco han hecho un llamamiento a la responsabilidad individual de los vecinos de Los Pedroches y el Guadiato después de afirmar que la nueva y moderna UCI que acaban de estrenar está al 120% de su capacidad y ha necesitado ampliar nuevas zonas.

En un mensaje lanzado a través del nuevo Canal Ciudadano del Área Sanitaria Norte les dicen a los ciudadanos que " necesitamos que cumpláis las normas, que seáis estrictos con las mascarillas y que no bajéis la guardia. En nuestras camas tenemos gente joven y gente mayor porque del covid-19 no se escapa nadie. Estamos todos expuestos y la repercusión de la enfermedad no es menospreciable ni siquiera por la edad".

Estos profesionales reconocen estar cansados y agotados física y anímicamente, "pero seguimos dando todo lo que tenemos e intentando llevar toda nuestra profesionalidad y humanidad a pacientes que están sufriendo y solos". Precisamente ayer viernes, ayudaron a uno de sus pacientes de la UCI a contactar con su familia, "ha sido emocionante poder llevarle el aliento de sus seres queridos y hacerle más llevadera la estancia", relataron.

Los profesionales de la UCI terminaron su mensaje haciendo hincapié en que "seguimos aquí, dando lo mejor que tenemos para cuidar de todos, pero necesitamos que nos ayudéis, por nosotros, por nuestros familiares, por ti, cumple las normas y ayúdanos a parar esto".

Por su parte el alcalde de Pozoblanco, Santiago Cabello, pidió ayer también a los pozoalbenses que extremen las medidas de prevención frente al coronavirus y reclamó responsabilidad durante este fin de semana, en el que se debería haber celebrado la romería de traída la Virgen de Luna, suspendida a inicios de enero de mutuo acuerdo entre la cofradía, la parroquia de Santa Catalina y el Consistorio debido a la actual situación de pandemia.

El regidor ha explicado que la incidencia del virus en la localidad ha bajado de forma sustancial en los últimos días, pero ha subrayado que aún es preocupante. Por eso mismo ha explicado que “no podemos permitirnos dar pasos atrás sino seguir en la misma línea de responsabilidad y de cumplimiento de la normativa establecida por las administraciones sanitarias”. “No es momento de encuentros que superen lo permitido sino de ser responsables y de vivir la llegada de la Virgen de una forma distinta, más íntima, pues lo esencial es que la Virgen de Luna estará de nuevo el domingo en Pozoblanco y nos cuidará y protegerá bajo su manto”, ha explicado. También ha recordado que la gran mayoría de contagios, según informan las autoridades sanitarias, se producen en reuniones familiares y de amigos, por lo que ha pedido que eviten encuentros de ese tipo en cortijos, chalet o domicilios particulares. “Nos jugamos el mañana, pues muchas vidas están en juego, y la economía de nuestros empresarios, profesionales y familias, lo que obliga cumplir las recomendaciones”, ha explicado.

Por su parte la parroquia de Santa Catalina ha decidido suspender el acto de ofrenda infantil de hornazos a la Patrona que había programado para el domingo por la tarde. Además la misa en la que se entregará el bastón de alcaldesa perpetua a la Virgen de Luna y en la que jurará bandera un nuevo hermano cofrade y las medallas por los 25 y 50 años de servicio será sólo para los miembros de la cofradía y autorizadas , se celebrará por tanto a puerta cerrada y será retransmitida por la televisión local.