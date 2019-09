Los niños de Nueva Carteya no van hoy ni irán mañana a clase por el exceso de ratio en las aulas

Si hace unos días era el colegio Juan Tena Artigas de Alcolea quien se quejaba de masificación en las aulas, ahora son los padres del colegio Francisco García Amo de Nueva Carteya quienes se han plantado y se niegan a escolarizar a sus hijos en un centro, el único de la localidad, con más de 25 niños por aula, por lo que exigen a la Delegación de Educación que devuelva al centro las tres líneas que tenía y que ha ido perdiendo progresivamente. Esta mañana, salvo una quincena de escolares cuyos padres no tenían otro remedio que dejar a sus hijos en clase, según el presidente del AMPA, Juan Jiménez, el resto se ha quedado en la puerta a modo de protesta y la situación, aseguran, volverá a repetirse mañana por la mañana.

Mientras la delegada de Educación, Inmaculada Troncoso, aseguraba esta mañana en rueda de prensa que el aumento de una línea o está en manos de la Dirección General de Educación y que ellos no son los únicos en esta situación, los padres responden que "no se puede argumentar que hay una bajada de natalidad para cerrar aulas, cuando en nuestro caso empezamos el curso con diez niños más que el pasado", recalca Juan Jiménez. "De 453 hemos pasado a 463, así que no pueden decir que hemos perdido alumnos".

El exceso de ratio, que contrasta con el anuncio reiterado del consejero de Educación de la disminución de las ratios como norma hasta alcanzar los 20 alumnos en Infantil y los 21 en Primaria, se da en todos los cursos salvo en la clase de cuatro años, donde el número de niños está en 25, el máximo permitido. "En el resto, desde tres años hasta sexto, están entre 26 y 27 alumnos", señala el AMPA, que adelanta que si no se resuelve la situación, la semana próxima tienen previsto acudir a protestar delante de la Delegación de Educación. "Queremos que nos devuelvan las tres unidades en todos los cursos y evitar así la masificación", reiteran, mientras explican que la población cuenta además de las familias de Nueva Carteya, con una serie de niños hijos de temporeros que aumentan el número de escolares y que deben ser tenidos en cuenta por la administración educativa. El cierre de tres unidades ha hecho que el centro pierda además tres profesores, según los padres.

En Andalucía, según los datos publicados en el BOJA, que no han sido confirmados por la Delegación de Educación, se han cerrado más de 400 unidades de las cuales 57 son de Córdoba, en teoría por la bajada de la natalidad.

Juan Jiménez ha explicado que los padres tienen el respaldo de todos los grupos municipales representados en el Ayuntamiento y con la comunidad educativa.