N-432, continúa la demanda

Los empresarios de la comarca del Guadajoz han puesto esta semana de nuevo el foco sobre la necesidad de que la Nacional 432 se convierta en autovía, la conocida A-81. Su argumento es que permitirá que las empresas sean más competitivas al ahorrar tiempo y dinero en las labores de transporte y mercancías. Esta reivindicación se suma a la que desde hace años realiza la plataforma ciudadana baenense por la conversión de la N-432 en autovía, en este caso por la alta siniestrabilidad de la carretera.

Ahora, con el final de las vacaciones, la plataforma retoma su actividad y el próximo martes tiene previsto reunirse para organizar nuevas acciones reivindicativas. Su presidente, Francisco Serrano, anuncia que las expectativas son «seguir con las reivindicaciones» porque aunque «ha salido en prensa que se ha dividido la zona en cinco tramos, al final no se dice nada, no hay más información porque ni ellos la tienen». Destaca también que la subdelegada del Gobierno en Córdoba, con la que han mantenido reuniones, conoce las reivindicaciones. En la reunión del martes, explica que «vamos a plantear un corte de carretera», no sabe aún en qué punto kilomético, «para hacer más presión, a pesar de que los conductores sufran las consecuencias pero un sitio donde sea más efectivo». Además, comenta que están en contacto con los políticos de los distintos grupos, que les muestran su apoyo «pero que al final de cuentas ya sabemos lo que hay, nada, el gobierno está en funciones y no se hace nada». Por eso, añade que van a seguir con las reivindicaciones de siempre para que tanto «el gobierno en funciones como el posible que salga sepa que seguimos reivindicando la conversión de la N-432 en autovía».

Francisco Serrano, además de ser el presidente de la plataforma es también el de los empresarios de Baena, por lo que después del manifiesto cuentan con el apoyo de los empresarios de Castro del Río, ya que el presidente también lo es de la plataforma de esta localidad y espera que se sumen también los de Espejo, porque «vamos a tener bastantes más apoyos». Será el martes cuando estudien la fecha y el sitio donde se llevará a cabo el corte de carretera.

Actualmente, según las últimas noticias del Ministerio de Fomento sobre los distintos tramos de la carretera Espiel-Córdoba-Granada, en el 2016 se decidió, por criterios medioambientales, segregar este tramo en dos subtramos: Espiel-Córdoba, que está en fase de estudio la viabilidad del desarrollo de la autovía sobre el trazado actual de la N-432, por lo que se ha planteado la redacción de un anteproyecto; y el tramo Córdoba-Granada, en el que también se han reactivado los trabajos del estudio informativo que estaban paralizados. En este caso se planteará una autovía de nuevo trazado entre ambas ciudades.

En los últimos tiempos, Andrés Lorite, diputado por Córdoba, se ha implicado especialmente en luchar por esta infraestructura. A principio del mes de julio anunciaba que iniciaba su actividad parlamentaria en el Congreso con una iniciativa para hacer realidad el desdoblamiento y conversión en autovía de la N-432.

Pero no solo Baena y Castro del Río han reivindicado con distintos actos esta infraestructura, pues vecinos del Guadiato y Llerena cortaron la nacional a su paso por Fuente Obejuna. Una demanda que también ha surgido en pueblos de otras provincias afectadas por esta demanda.