Los municipios del Alto Guadalquivir suspenden todas las veladas, verbenas y ferias de este año

Con el objetivo de que no se produzca ningún rebrote del covid-19 en la comarca, los ocho municipios del Alto Guadalquivir –Adamuz, Bujalance, Cañete de las Torres, El Carpio, Montoro, Pedro Abad, Villa del Río y Villafranca-, a través de la Mancomunidad, han aprobado, siguiendo con las recomendaciones de la Junta de Andalucía y demás autoridades sanitarias, no autorizar romerías, ferias y otros eventos multitudinarios, suspendiéndose asimismo las veladas y otros eventos que pudieran organizarse por los citados ayuntamientos. Así, los consistorios han comunicado a las asociaciones de que no se van a autorizar la celebración de eventos multitudinarios, sean lúdicos, deportivos, comerciales o de cualquier índole, en orden a cumplir las medidas de seguridad sanitarias.

Adamuz suspende la romería de la Virgen del Sol, que tiene lugar el primer domingo más próximo al 8 de septiembre. En Bujalance se suspende la feria de septiembre y las verbenas estivales. En Cañete de las Torres tampoco se celebrarán las fiestas de la Virgen del Campo, de primeros de septiembre, ni la feria de San Miguel, a partir del 29 de septiembre. En El Carpio se suspende la feria de septiembre; en Montoro tampoco se celebrarán las fiestas del Carmen en julio; las de San Bartolomé en agosto, ni la de Nuestra Señora del Rosario del 7 de octubre.

En Pedro Abad, la feria del Santísimo Cristo de los Desamparados, a partir del 14 de septiembre, tampoco se celebrará, así como la concentración de batucadas Al-Sambalus, que suele celebrarse previo a la feria. En Villa del Río, las verbenas estivales y la feria de la Virgen de la Estrella quedarán relegadas al próximo año 2021, hasta ver cómo va evolucionando la pandemia. Por último, los vecinos de Villafranca no celebrarán la feria de julio, en honor de Santiago y Santa Ana, así como la de la Virgen de los Remedios de septiembre.

Asimismo, los consistorios informan de que las peñas existentes podrán proceder a la apertura de sus instalaciones, siempre con total respeto a las normas de seguridad establecidas por las autoridades sanitarias, como distancia social, uso de hidrogeles, aforo máximo permitido, etcétera, no autorizándose la instalación de veladores en la vía pública, ya que no son compatibles con su actividad autorizada.