«Muchas veces las inseguridades políticas afectan a la economía»

Tras la moción de censura que la apartó de la Alcaldía de Priego en mayo del año 2017, María Luisa Ceballos inicia el que será su tercer mandato al frente de la Corporación municipal de la localidad de la Subbética, aunque esta vez con la tranquilidad de hacerlo con la mayoría absoluta obtenida en los comicios del pasado 26 de mayo, cuando volvió a encabezar la candidatura del Partido Popular.

-¿Cómo se han encontrado el Ayuntamiento y cuáles son las primeras medidas que se han llevado a cabo?

--Fundamentalmente con problemas de organización, de personal. Estamos intentando empezar a dar respuesta a temas básicos y fundamentales como la limpieza de las calles. Otro de los temas básicos es solucionar el problema del aparcamiento, la organización de los edificios públicos municipales, con apertura, cierre y mantenimiento de los mismos, y situaciones de transporte urbano. Además, tenemos la situación de gestión de Hacienda, que son los reconocimientos extrajudiciales de crédito, facturas que vienen sin el correspondiente procedimiento administrativo obligatorio, como los casi 600.000 euros que fueron al último Pleno, para poder volcar en el presupuesto de este año ese importe, ya que ese dinero se encuentra congelado, lo que supone tener una visión irreal del presupuesto municipal, ya que a día de hoy no sabemos exactamente lo que podemos y no podemos usar de partidas presupuestarias.Lo que sí que no me he encontrado ha sido la situación temporal de poder adaptarte a las circunstancias, ya que al día siguiente de tomar posesión tenía sobre la mesa los mismos problemas y casi las mismas caras de hace dos años. Al tener experiencia, vuelves a retomar una continuidad en los asuntos y no te supone ese período de adaptación.

-Con pequeños cambios con respecto al 2015, han mantenido el organigrama interno del Ayuntamiento.

--No hemos querido cambiar la estructura general de las áreas municipales, porque ello supone una ruptura de la propia estructura interna del Ayuntamiento, lo que ocasiona un problema añadido, como es cambiar las competencias de cada uno de los jefes de área, lo que a su vez provoca una paralización añadida.

-En cambio, sí que han creado la concejalía de Inclusión Social y han eliminado la de Memoria Histórica y Democrática.

--Efectivamente, dentro del Área de Servicios Sociales hemos creado la concejalía de Inclusión Social, como así fue aprobado por el Pleno en su día. En relación a la concejalía de Memoria Histórica, creo que Priego es el único municipio con un patronato dedicado específicamente a materias relacionadas con memoria histórica y democrática. En ese tema hemos sido pioneros en el reconocimiento y estudio de la memoria histórica, por lo que una concejalía específica para ello la veo bien en aquellos municipios en los que nunca se haya hecho nada al respecto, algo que, como repito, no ocurre en Priego.

-¿Qué proyectos destacaría por su significación o importancia como más relevantes para los próximos cuatro años?

--En nuestro programa ya expusimos la intención de acometer un bulevar de acceso al Paseo de Colombia, actuación que tenemos proyectada para incluir una parte de ella en las obras Profea del próximo ejercicio, y con recursos propios acometer la finalización durante el ejercicio 2019-2020. En los vestuarios de la Ciudad Deportiva ejecutaremos la segunda fase, ya presupuestada, e intentaremos obtener financiación para la tercera fase, con la intención de tener a principios del próximo año los vestuarios finalizados. En relación al Molino de los Montoro, se está trabajando en la actualización del convenio firmado en su momento con la Junta, por lo que podría licitarse la actuación también en este ejercicio. Otro de los proyectos emblemáticos para estos cuatro años será la primera fase de la calle Río, en el tramo comprendido entre la Fuente del Rey y la iglesia del Carmen, actuación que se acometerá con los fondos de la Edusi. Para esta actuación aún no contamos con proyecto, aunque nuestra idea es que se redacte por los técnicos del Ayuntamiento, siempre con la premisa de que no queremos una actuación que rompa con la actual configuración de la calle, sino algo integrado en la misma.

-A colación de la Edusi, fueron muy críticos con el anterior equipo de gobierno sobre la utilización de estos fondos.

--En relación a este tema, en el que se trabajó de manera intensa del 2015 al 2017, se está haciendo un estudio completo de las cantidades que se han empleado hasta el día de hoy, para informar de ello en la Mesa Ciudadana, cuya convocatoria es obligatoria para la gestión de estos fondos y evitar con ello lo que ha ocurrido hasta ahora, ya que ni la ciudadanía ni siquiera nosotros, como grupo de la oposición, conocíamos en qué se estaban utilizando los fondos de la Edusi. Hemos visto desviaciones para campañas publicitarias, para compras de temas que podían ser municipales, y nos preocupa en qué se han utilizado los 6 millones de euros que se incluían en la Edusi. Así que una vez completado dicho estudio, daremos una rueda de prensa específica para que todo el mundo conozca en qué situación está la Edusi, qué se ha utilizado, qué está en trámites y qué queda por realizar.

-¿Qué puede adelantarnos sobre la actuación que ha prevista en el Bajo Adarve y en la parcela comercial de Los Almendros, que también incluían como «proyectos estrella» dentro de su programa?

--Estamos estudiando con la Junta de Andalucía la posibilidad de solicitar financiación para la Estación de Autobuses, que es una infraestructura fundamental para articular esta zona. De conseguirla, daríamos el primer paso para acometer ese gran proyecto de acceso a Priego por el Bajo Adarve. Sobre la parcela de Los Almendros, a partir de ahora hablaremos de ella como centro comercial. Hace falta recordar que ese proyecto estuvo adjudicado a una empresa de Córdoba, que decidió después de la moción de censura perder la fianza y no construir. Muchas veces las inseguridades políticas afectan a la economía y este es un buen ejemplo de ello. Hablaremos con esta empresa y con otras interesadas y sacaremos de forma inmediata la licitación de la misma nuevamente.

-Al margen de los grandes proyectos, ¿qué objetivos se han marcado para los simbólicos cien primeros días del actual mandato?

--La planificación de los aparcamientos, encauzar los pliegos de condiciones que tenemos pendientes y la gestión de apertura y cierre de todos los edificios municipales, donde ahora mismo hay un auténtico caos. Retomar el impulso de las asociaciones y colectivos de las aldeas, y poner en marcha el equipo de mantenimiento de aldeas.

-Debido a su inmediatez, ¿tienen previsto plantear algún cambio para el próximo Festival Internacional?

--Los contratos están firmados, pero hay algunos que estamos intentando modificar, sobre todo para adecuarlos a nuestro planteamiento político. Creo que el Festival se ha intentado desvirtuar, lo que se ha traducido en la poca acogida que ha tenido en los dos últimos años.