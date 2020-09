Movilizaciones para pedir que no se elimine la ambulancia de urgencias de Aguilar

IU, PSOE, UPOA y APD han denunciado la retirada de la ambulancia de traslados de urgencia en Aguilar. Todos los partidos hacían un llamamiento para secundar las movilizaciones que se convocarán

desde la Plataforma en Defensa de la Ambulancia. Se proveerá información exhaustiva a los habitantes de Aguilar, a través de cartas en sus domicilios y se realizará una amplia recogida de firmas y una concentración el 5 de octubre.

La alcaldesa, Carmen Flores, confirmaba que tienen hasta el 13 de octubre, un «tiempo récord en el que tenemos que dar una solución». De esta manera informaba que era «un problema en el que tenemos que aunar fuerzas» y pidió a la ciudadanía que lo entienda como «un problema de todos», puesto de no ser así, «va a ser difícil que mantengamos el servicio de ambulancia de urgencias de traslados». Una ambulancia que se ha mantenido en Aguilar, desde hace 30 años y que en esta licitación «de un plumazo ha dejado a Aguilar fuera». En tal caso, cuando Aguilar necesite una ambulancia de urgencia, dependería de Puente Genil. Carmen Flores rememoraba que «este pueblo tiene trayectoria de pelear y reivindicar», como el servicio de urgencias o el propio centro de salud.

«No podemos permitir tener en Aguilar un recorte, ante el momento de pandemia», afirmó la alcaldesa. Y añadió que así se dispondría de «solamente de una UVI que se podrá desplazar a Montilla, exclusivamente, con un médico y un ATS», dejando desatendido a Aguilar sin ningún médico durante esos momentos. Antonio Prieto, del PSOE, consideraba que se trataba de «una agresión, un recorte, un tijeretazo, desde la Junta de Andalucía, un agravio hacia el pueblo de Aguilar». Asimismo, Antonio Zurera, de UPOA, aseguraba que «esto va a repercutir muy negativamente en el sistema de atención primaria», por el traslado del personal del centro de salud, dejando a este sin personal sanitario durante ese momento. Por su parte, Mateo Urbano, de APD, aseguró que no se podía perder «una conquista de hace 30 años», que «el gobierno de la Junta de Andalucía no nos recorte en salud».

Antonio Zurera, representante de UPOA, ha manifestado este viernes en rueda de prensa que «está claro que nos quitan una ambulancia». Además, añade que «a pesar de que hay una subida en el Distrito Sanitario Sur, a Aguilar le quitan la ambulancia que tenía». Ha recordado que Aguilar dependerá de Puente Genil, que tendrá que atender a dicha localidad, las aldeas alrededor y Aguilar. El portavoz de Unidad Popular de Aguilar asegura que será «un quiebro en la salud de los y las aguilarenses».

De esta manera informaba que propusieron la creación de una plataforma ciudadana compuesta por partidos políticos municipales, asociaciones y ciudadanía, en general. Una Plataforma en defensa de la ambulancia en las recogidas de firmas, para lo que colocarán en distintos puntos de todos los barrios de Aguilar mesas y además, promoverán la movilización de la concentración para el día 5 de octubre, así como todos los actos que la plataforma realice. Una solución que considera que no se alcanzará mediante la política, sino que «si nosotros queremos que no nos quiten la ambulancia el 13 de octubre, el pueblo de Aguilar tiene que ser una piña, unidos, para defender sus derechos», manifestaba.

Por otra parte, recordaba que ahora que se acerca el mal tiempo y debido al proceso de entrada, debido a las medidas de seguridad, del centro de salud, donde los usuarios esperan en el exterior del mismo. Solicitaban que «acondicionen el espacio que hay fuera del centro de salud, para las personas que tengan que esperar». Aunque el ayuntamiento no tenga competencias al respecto, «que se negocie con la Delegación de Salud», en este caso se trataría de «cuidar a los vecinos y vecinas que van al centro de salud». Finalmente, llamaba a la reflexión de la anulación de la Comisión de Seguimiento del Covid-19, que se formó una vez iniciado el estado de alarma. Antonio Zurera ha declarado que «la comisión no se reunió ni una sola vez», que la alcaldesa «entonó el mea culpa», pero todavía esa comisión tiene cosas por hacer. Aunque, según informa, en una Junta de Portavoces, la alcaldesa decide «desmantelar la Comisión, que no se va a reunir y que no quería las aportaciones que le podíamos hacer los miembros de la oposición». El portavoz de UPOA recordó que en el pleno pidió que «reconsidere esa postura», debido a que «seguro que podemos aportar» en esta situación de pandemia.