Morales tacha de «intolerables» las críticas del PP

El alcalde de Puente Genil, Esteban Morales, respondió ayer a las acusaciones vertidas por el portavoz del PP, Sergio Velasco, en relación a la gestión del equipo de gobierno y a la dedicación de Esteban Morales a la Alcaldía.

El regidor local, muy molesto, dijo «no voy a tolerar al señor Velasco que ponga en cuestión que como alcalde no le esté dedicando tiempo de mi trabajo y de mi vida diaria al Ayuntamiento de Puente Genil». Añadió que «la tarea de gobierno es muy intensa, independientemente de las responsabilidades que tengo en la Diputación, que son perfectamente compatibles. Soy bastante trabajador». Sin dudar que «podré equivocarme muchísimas veces, pero decir que no me dedico a este pueblo no es tolerable, mi agenda es pública».

Sobre el borrador del presupuesto, que no han concluido, se debe a que no han determinado la aplicación de la valoración de puestos de trabajo que han consensuado con los sindicatos, dijo. Y con respecto a la falta de mantenimiento de los centros educativos de la localidad, informó que el concejal de educación, José Cruz Artacho, ha mantenido reuniones con los directores de los centros y «ha detectado aquellas necesidades más urgentes», que serán atendidas «de manera progresiva». Necesidades que también incumben a la Junta de Andalucía, «que venimos consensuando, desde la propia lealtad que tenemos que tener los gobiernos, conocedores de que, por mucho que queramos, todo tenemos que colocarlo temporalmente bajo la vigencia de un presupuesto». Advirtió Morales que se está criticando al Ayuntamiento que «precisamente es el menos competente en cuanto a los colegios públicos». En definitiva, ante las acusaciones del PP al equipo de gobierno, dijo que se justifican en que «no tienen nada que decir y lo que hacen es justificarse con esta comparecencia».