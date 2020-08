Militantes socialistas reclaman una moción de censura en Baena

Un grupo de militantes socialistas ha agitado el debate sobre una posible moción de censura en el Ayuntamiento de Baena. En una carta a los militantes, explican la «inoperancia» del equipo de gobierno actual, ya que ha pasado más de un año desde que se formó el gobierno de PP y Ciudadanos y «su gestión es nefasta». En contraposición, recuerdan que el PSOE es un partido con amplia experiencia en la gestión municipal, «comprometido y responsable». En el que sus dirigentes «han antepuesto los intereses generales por encima de los intereses particulares y personales».

Todas estas circunstancias, unidas a la crisis sanitaria mundial, hacen que «una vez más este partido deba estar a la altura y dar respuesta a la ciudadanía», como partido «solvente y capacitado» para hacer frente a estas problemáticas.

Explican que ante los anuncios públicos de otros partidos afines, como IU e Iporba, de establecer un gobierno progresista con el PSOE a la cabeza, muchos militantes no entienden por qué no se ha producido aún la «esperada moción de censura». Consideran que tras la dimisión de Jesús Rojano como secretario general, «todo es mucho más fácil», ya que con el apoyo de IU e Iporba la una única posibilidad es «un gobierno conformado de acuerdo a la proporcionalidad electoral, con Alcaldía del PSOE, siguiendo el orden de la lista». Hablan de «lentitud a la hora de dar este paso». Por lo que defienden anteponer los intereses de Baena y Albendín a los intereses personales y partidistas, respetando siempre los órganos del partido, y en estos momentos a la comisión gestora, que recogerán la voluntad mayoritaria de la militancia y no el sentir minoritario de continuar en la oposición, «como ha quedado patente en diferentes asambleas». Por esto, insisten en la necesidad de terminar cuanto antes con este gobierno y «ponernos a disposición de la ciudadanía».

La carta esta firmada por doce militantes socialistas.

Esta carta es el reflejo del debate que se vive en el seno del PSOE. Tras la renuncia de Rojano a la secretaría general se formó a fnales del mes de julio una gestora presidida por José Andrés García Malagón. Entre sus objetivos está que las elecciones a la secretaría se hagan a la mayor brevedad posible y reconoce la situación de parálisis del Ayuntamiento de Baena. Hay que recordar que aún no se han aprobado los presupuestos.

Distintas fuentes indican que para lograr un acuerdo de moción de censura parece necesario que el PSOE decida qué candidato ocuparía la Alcaldía de Baena. Una moción que además necesita del apoyo de Luis Moreno, cuyo partido, Iporba, dio la Alcaldía al PP hace poco más de un año.