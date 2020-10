Más recursos y mejor servicio

Después de dos años como los municipios 76 y 77 de la provincia, Fuente Carreteros y La Guijarrosa disfrutan de más recursos económicos y ofrecen mejores servicios con el único afán de mejorar la vida de sus ciudadanos.

A consecuencia de la pandemia, ninguno de los dos pueblos ha podido celebrar ningún acto conmemorativo como se merece el aniversario. El Ayuntamiento de Fuente Carreteros ha emitido una declaración institucional y el de La Guijarrosa ha publicado un reportaje fotográfico por redes sociales. Ambos emplazan a los vecinos a festejarlo más adelante.

Para Fuente Carreteros, la consecución del municipio ha supuesto en primer lugar cumplir un sueño que siempre estuvo latente entre los carretereños, desde la misma fundación del pueblo hace 252 años. De hecho, en 1773 el primer colono que contrajo matrimonio tuvo que casarse en La Carlota y ya dijo que era el alcalde de Fuente Carreteros, dejándolo escrito en un documento. Y posteriormente, en 1835, varios vecinos formaron parte de la primera Corporación al constituirse el Ayuntamiento de Fuente Palmera.

En segundo lugar, se ha puesto en marcha un Ayuntamiento al completo con mejores medios para atender a los vecinos. La prueba más palpable radica en el presupuesto municipal, que se ha incrementado en 300.000 euros del 2018 al 2020, situándose en 1.270.000 euros. Asimismo, se tiene acceso a subvenciones que antes las entidades locales autónomas no disfrutaban, o lo hacían con menos recursos que un municipio, como por ejemplo el reciente Plan Aire de la Junta de Andalucía.

A día de hoy hay seis personas trabajando, cuando otros años había la mitad o menos por los anteriores planes de empleo autonómicos, y siempre a través del Ayuntamiento de Fuente Palmera.

Juzgado de Paz

Por otra parte, uno de los logros más significativos es que desde hace un año está en funcionamiento el Juzgado de Paz y Registro Civil, que resuelve multitud de trámites aparte de nacimientos y defunciones, como por ejemplo conceder documentos de fe de vida para solicitar el bono social.

Otro de los proyectos que destaca el alcalde, José Manuel Pedrosa, es la consecución de una subvención de la Diputación para realizar antes del 31 de diciembre un estudio previo del planeamiento urbanístico para conocer las necesidades y deficiencias que pueda tener Fuente Carreteros. «Es muy importante para marcar una línea de desarrollo, dadas las circunstancias de los pueblos rurales», apunta. Asimismo, se ha optimizado el pago medio a proveedores, que en el último trimestre se sitúa en 20 días.

En cuanto al recorrido trazado para conseguir el objetivo del municipio, hay que remontarse a 1986, cuando se tramitó el primer expediente de segregación de la mano del abogado Rafael Sarazá, que contó con el aval de 510 firmas de los vecinos, los cuales pagaron 500 pesetas cada uno -el sueldo de dos días de trabajo en aquel tiempo-. En 1989 se consiguió la Entidad Local Autónoma (ELA), un gran avance que fue dotando al pueblo de más servicios como tanatorio, Casa Grande, escuela infantil, etcétera. A mediados de la década de 1990 se volvió a presentar otro expediente ante la Junta, que fue denegado.

Pero no cundió el desánimo y sí la constancia, con infinitas reuniones en las administraciones. En el 2011 llegó un tercer intento que finalmente fructificó en el año 2018.

Para La Guijarrosa, la segregación también ha supuesto un antes y un después en su historia. El alcalde, Manuel Ruiz, afirma que ser municipio «nos ha dado la garantía de poder tener acceso a unos recursos que antes no teníamos por las distintas administraciones, tanto subvenciones como el ingreso directo de la Patrica y la PIE, entre otros, lo que se traduce en mayores inversiones para la localidad».

Sobre el papel, uno de los mayores proyectos consolidados es el polideportivo, que está en fase de construcción y al que se le va a dar un empujón de 400.000 euros con los Planes Provinciales de la Diputación de Córdoba. También se está invirtiendo en el arreglo de calles, infraestructuras, renovación de redes de agua y, en la actualidad, en el adecentamiento de la avenida principal de La Guijarrosa.

Ruiz valora que ahora se pueda participar del Plan Itínere de Caminos de la Junta de Andalucía, por el que se va a acometer el arreglo de un camino con 300.000 euros de inversión sobre el que llevaban peleando desde la constitución de la ELA en el año 2007.

«Nosotros lo que pedíamos era el desarrollo de nuestras competencias, al igual que los municipios que teníamos a nuestro alrededor, no obstante, no puedo tener queja en el periodo como ELA, porque disfrutábamos de un buen convenio con el Ayuntamiento de Santaella y no es tanta la diferencia que hemos notado con respecto a algunas entidades locales de las ocho que se crearon hace dos años».

Casi 30 años

En cuanto al periplo de lucha para convertirse en municipio, este duró casi 30 años. El primer expediente de segregación data del 22 de diciembre de 1988, cuando aún no existía la Ley Reguladora de Demarcación Municipal de Andalucía. El alcalde recuerda que «cuestiones políticas impidieron su aprobación, mientras que a otros pueblos sí se le concedió».

No fue hasta el año 2014 cuando se presentó el segundo expediente, y estando en vigor la Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía, La Guijarrosa cumplía los requisitos necesarios. «Ha sido un camino largo y penoso en el que también hay que reconocer el esfuerzo de muchas personas que por circunstancias de la vida ya no están con nosotros», concluye Manuel Ruiz.