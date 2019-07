Más de 83.200 visitantes eligieron la comarca en el primer semestre

Un total de 83.219 visitantes eligieron la Subbética durante el primer semestre de 2019 como destino turístico, lo que pone una vez más de manifiesto el atractivo de la comarca.

Cifras que obedecen exclusivamente a las visitas registradas en las oficinas de turismo o los puntos de información de once de los catorce municipios que integran la mancomunidad, entre los que no están incluidos Encinas Reales, Palenciana y Fuente Tójar, no contabilizándose igualmente aquellas personas que visitan las localidades sin pasar por las citadas oficinas de turismo o puntos de información, por lo que las cifras son ostensiblemente superiores a las indicadas.

Así, estos 83.219 visitantes suponen ya un 52% de las visitas registradas el pasado año, cuando se alcanzaron las 158.000 y se constató una significativa subida, que este año, y a tenor de la respuesta de este primer trimestre, volvería a producirse.

En cuanto a los meses de mayor afluencia, como suele ocurrir en los destinos de interior, la primavera ha vuelto a registrar las mayores cifras, con 19.655 visitantes en abril, lo que supone un 23% de la visitas totales de este primer semestre, seguido muy de cerca por mayo, con 19.603 visitantes, y marzo, con 18.083. En el polo opuesto se encuentra junio, con 6.730 visitantes, como el mes con menor afluencia, seguido de enero, con 6.820 y marzo, donde se contabilizaron 12.320 visitantes.

Según su país de procedencia, el 89,15% eran españoles, procediendo el resto de Francia (2.200), Reino Unido (1.895) y Alemania (1.328), contabilizándose, aunque en una menor cuantía, visitantes procedentes de Países Bajos, Nueva Zelanda, China, Japón, Rusia y Finlandia.

De los procedentes de nuestro país, el 62,70% lo hicieron de provincias andaluzas y dentro de éstas Córdoba, con un 25,89% de los visitantes, ha liderado esta variable, seguida de Málaga (10,23%), Granada y Sevilla.

Del resto de comunidades autónomas, destaca Madrid, Cataluña y Valencia como principales regiones de procedencia.

Por último, en un 80,09% de los casos, los visitantes no pernoctaron, siendo ésta una de las asignaturas pendientes.