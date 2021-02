Más de 80 vehículos de empresarios de Peñarroya se unen en caravana para pedir ayudas directas

Más de 80 vehículos de empresarios de Peñarroya han participado en la mañana de este miércoles en una caravana reivindicativa, “en apoyo a las empresas locales, por el desamparo total que sienten frente a la pandemia”. Bajo el lema de 'Queremos trabajar, no somos el problema', la caravana de coches ha recorrido varias calles del pueblo.

La Asociación Empresarial de Peñarroya Pueblonuevo y comarca del Guadiato (Asempe), ha creado un comunicado en apoyo a esta iniciativa. “Queremos manifestar la preocupante, decepcionante y desesperada situación de nuestras empresas ante el constante golpeo a las que están siendo sometidas durante la pandemia. Necesitamos ayudas directas, indemnizaciones reales para poder frenar el inminente cierre de muchas empresas", dicen.

La asociación insiste en el comunicado en que "nuestros vecinos siguen luchando porque llevan invirtiendo en su negocio 10, 20 o 30 años. Es su vida, su sueño y no quieren permitir que se caiga. Pero la situación para ellos es insostenible. Todas las empresas son esenciales, están adaptadas, cumplen con la normativa de seguridad y protección, necesitan trabajar, necesitan hacerlo ya. Si no se ayuda de verdad a las empresas no van a poder mantener los puestos de trabajo, no van a poder sobrevivir”.