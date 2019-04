Mármol dice que el PP miente sobre el parque de tráfico

El alcalde prieguense, José Manuel Mármol, ha negado en rotundo que el PP, cuando aún estaba al frente del gobierno municipal antes de mayo del 2017, solicitara al GDR una subvención para la finalización del parque infantil de tráfico ubicado en la barriada de Jesús en la Columna, toda vez que dicha ayuda se solicitó el 26 de enero del 2018.

Según indicó ayer el alcalde, la orden en la que se aprobaban las bases de esta convocatoria de ayudas fue publicada en el BOJA el 28 de noviembre del 2017, recogiéndose un día después, también en el BOJA, la aprobación de la resolución para la convocatoria de estas ayudas.

En este sentido, Mármol hacía alusión al «desconocimiento o falta de prudencia» de la viceportavoz del PP, María Luisa Ceballos, cuando afirmaba que dicha solicitud la había formulado el PP, ya que, como apuntaba, «no podían tener preparados los proyectos porque el proyecto técnico que realizan empleados municipales se termina de redactar el 14 de agosto del 2018».

Por lo tanto, el alcalde puso en tela de juicio las declaraciones de Ceballos, a la que invitó a pedir perdón ante la «falsedad» de las mismas. En este sentido, el alcalde añadió que «es algo tan evidente como que una ayuda que sale a finales de noviembre del 2017 es imposible que la pudiesen tener solicitada antes de mayo del 2017, porque antes de esa fecha no había salido la convocatoria de ayudas».

Igualmente, Mármol afirmó que el PP «falsea» la realidad al indicar que este proyecto estaba planteado en dos fases, ya que, según Mármol, «los programas de fondos europeos no permiten fasear proyectos». En este sentido, el alcalde añadió que el parque infantil de tráfico «no estaba iniciado, como así se hace constar en el acta de no inicio del proyecto que se firma en Priego en el 2018 por los técnicos del GDR comprobando que no se había iniciado el proyecto, ya que si este se había iniciado, no es un objeto subvencionable». Por último, Mármol dijo sentir «pena» por la utilización que el PP ha hecho de los empleados municipales, mostrando las molestias que las declaraciones del PP han generado entre estos, «ya que fue en verano del 2018 cuando se terminó de redactar el proyecto».