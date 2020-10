María Urrea: «El comercio de cercanía hace que la localidad prospere»

-¿Cree que ha afectado más al comercio de cercanía que a otros sectores la crisis del covid-19 y por qué?

-Todos los comercios en general hemos sufrido las consecuencias de la pandemia, pero es cierto que debido a la incertidumbre en la que vivimos actualmente, muchas personas siguen con miedo y prefieren focalizar sus compras en grandes superficies donde consiguen abastecer sus necesidades de forma rápida en lugar de ir a la tienda de barrio. Cambios en la conducta del comprador que afectan al comercio e cercanía, que ve como sus clientes han descendido drásticamente durante los últimos meses.

-¿Cuáles son los principales problemas que observa el comercio de cercanía en la actualidad?

-Nos encontramos con dos problemas claros. En primer lugar, debido al confinamiento que sufrimos desde marzo, los comercios asumimos un stock de producto de cara a Semana Santa y verano que no pudo venderse, quedándose en algunos casos obsoleto y devaluándose con rapidez en otros, provocando importante pérdidas económicas. Por otra lado, las compras masivas por internet, en incremento durante los últimos meses, hacen que los pequeños comercios se sientan indefensos y sin capacidad para competir con las grandes multinacionales.

-¿Qué acciones cree que se deben adoptar desde las administraciones?

-Por parte de los autónomos, la sensación de desamparo y soledad va en aumento con la pandemia. Los comercios de cercanía necesitan ayudas que impulsen sus negocios, que los hagan crear empleo así como ser capaces de atender a sus empleados sin el miedo de llegar a final de mes y no poder pagarles. Es ahí donde las administraciones tienen un papel clave, dotándonos de ayudas para el alquiler, rebajas fiscales y en las cuotas de autónomos, etc., que ayuden a los comercios a seguir adelante y no verse obligados a cerrar definitivamente debido a las pérdidas sufridas durante el 2020.

-¿Qué importancia debe tener el comercio de cercanía para Priego?

-El comercio de cercanía hace que la localidad prospere y que nuestros vecinos mantengan sus negocios abiertos de generación en generación. Por ello es vital fomentar y comprar en nuestra localidad, ayudando así a impulsar la economía local y el bienestar de nuestros vecinos. Debemos valorar la cercanía y alegría que encontramos en nuestras tiendas, donde en muchas ocasiones los dependientes conocen nuestros gustos y nos asesoran desde la confianza y el cariño, haciéndonos sentir como en caso. Por eso, ahora más que nunca es tiempo de ayudarse unos a otros y ser solidarios con nuestros vecinos y comercios cercanos.