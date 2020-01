María Jesús Serrano seguirá adelante con su denuncia contra Luis Moreno

El conflicto entre los tres exalcaldes socialistas de Baena suma un nuevo capítulo. Ahora ha sido Luis Moreno el que no ha acudido al acto de conciliación que se ha celebrado estos días tras las denuncias por un delito contra el honor presentadas por María Jesús Serrano y Jesús Rojano. En el acto de conciliación pedían que reconozca la autoría de unas publicaciones y admita que obedecen a una «campaña de desprestigio y atentado a la honorabilidad» que se inició cuando Luis Moreno renunció a la Alcaldía para que siguiera gobernando el PSOE en el año 2011.

La también exalcaldesa socialista María Jesús Serrano afirmó ayer que era previsible que Luis Moreno no acudiera al acto de conciliación -«contábamos con ello», dijo-. Por tanto, «entraba dentro de las previsiones y para nada cambia la hoja de ruta de procedimiento judicial emprendido». La actual senadora socialista añade que «no se trata de judicializar la vida política, se trata de defender el honor tras muchas acusaciones falsas e infundadas». Por lo tanto, afirma que «presentaré una demanda civil contra el derecho al honor». Por su parte, Jesús Rojano está valorando con su abogado el próximo paso.

A todo esto, Moreno dijo ayer que no se ha presentó al acto de conciliación porque «carece de forma y fondo y no tiene sentido», además de considerar que es un asunto que hay que «dirimir en el ámbito político».

Este desencuentro se inició a raíz de las afirmaciones realizadas por Luis Moreno en un artículo de opinión en Baena Digital en el año 2018. Sin embargo, no fue hasta finales del 2019 cuando María Jesús Serrano y Jesús Rojano interpusieron la denuncia. Tras realizar las declaraciones, Moreno solicitó su baja del PSOE tras sentirse «decepcionado por el silencio» en el PSOE ante las acusaciones de las que estaba siendo objeto en «determinados medios de comunicación». Ponía fin a 40 años de militancia en el partido donde desempeñó diferentes cargos, como alcalde o senador.

Esta situación llevó a que en el pasado mes de junio, tras las elecciones municipales, en las que Moreno se presentó como candidato del nuevo partido Iporba, apoyara a la candidata del PP para ser elegida alcaldesa junto a los votos de Ciudadanos.