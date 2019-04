Luis Planas defiende la creación de una interprofesional de los cítricos

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, participa esta mañana en una visita a la sociedad agraria de transformación Guadex, donde ha defendido la creación de una interprofesional fuerte del sector de los cítricos en el país, así como la organización de los productores y el desarrollo de campañas de promoción.

El ministro considera necesario "conocer lo que quiere el mercado para ser capaces de resistir la competencia internacional de producciones emergentes". En este punto, Planas ha admitido que "no podemos competir con costes salariales". No obstante, subraya que el consumidor europeo tiene que consumir "en las mismas condiciones, sea el producto europeo o de fuera", pero para ello, indica, "hay que dar seguridad, ahora hay un principio de equivalencia, pero un paso más sería la homogeneidad". Todo esto se debe hacer, "no por un instrumento de defensa comercial, sino por defensa de los propios consumidores".

En su recorrido por Palma del Río, Luis Planas también se reúne esta mañana en el Centro de Innovación y Tecnología con representantes del sector citrícola y de la Cooperativa Agrícola de Regantes.