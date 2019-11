La lucentina Marta Ventura, Premio Popular Kiabi en el Curvy Fashion Model

La lucentina Marta Ventura Espejo ha obtenido el Premio Popular Kiabi de los desfiles Curvy Fashion Model celebrados en Barcelona, que impulsan el movimiento curvy y carreras profesionales en la industria de la moda. Las 16 finalistas han desfilado con looks de Kiabi frente a siete agencias de modelos internacionales con el objetivo de impulsar sus carreras en la industria de la moda, acompañadas de Lorena Durán, top model internacional; Marisa Jara, top model, y Marcelino Damion, del Concurso La Voz.

Con este concurso se fomenta el proyecto personal ante la profesión de modelo. En la presente edición el jurado se ha formado por importantes agencias de modelos, entre ellas algunas de Nueva York.

Marta Ventura señalaba que no solo es una oportunidad para su futuro profesional en la industria de la moda, sino que a la vez es "un paso más, y con fuerza, para seguir impulsando y escuchando al movimiento curvy, donde tantas chicas buscan apoyo y consejo". Desde Miah Management, organizadora del evento, destacan que "creemos en la pluralidad en la industria de la moda, que apuesta por nuevas modelos con actitud y aptitud, dándoles su oportunidad y cabida profesional en campañas publicitarias, lookbooks, e-commerce, editoriales de moda… y con marcas que apuestan por la mujer real".

"El concurso Curvy Fashion Model puede presumir sin lugar a dudas de ser uno de los impulsores del movimiento curvy, siendo el pionero en España y no solo apoyando a las chicas curvys, sino también dándonos la oportunidad de encontrar un futuro profesional en la industria de la moda", ha afirmado Marta Ventura.

"El hecho de ser una de las finalistas del concurso -añade- me hizo sentir que estaba cumpliendo un sueño, en el que tras conseguir el Premio del Voto Popular Kiabi, me he dado cuenta de que este sueño ya es una realidad. Estoy súper ilusionada sabiendo que próximamente seré imagen de la marca internacional Kiabi, a la que agradezco darme esta gran oportunidad. Aun así, tengo los pies muy en la tierra, ya que soy consciente de lo difícil que es ser parte de la industria de la moda, pero es por ello que voy a trabajar y esforzarme mucho para llegar a ser una gran modelo profesional, y ser parte de esta industria".