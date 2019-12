Lotería de la Navidad en Córdoba: quintos premios para Pozoblanco y Fuente Palmera

La Lotería de la Navidad ha dejado dos quintos premios en la provincia de Córdoba. Se trata del 66.212, que se ha vendido en Fuente Palmera, y el 74.770, que ha caído en Pozoblanco. No obstante, en la primera solo se ha vendido un décimo y en la segunda, aunque el lotero aún no ha determinado la cantidad, todo apunta a que sea también una cantidad pequeña.

Florencio Díaz, propietario de la administración de Pozoblanco agraciada con el quinto premio, ha declarado que, por ahora, no sabe cuánto ha vendido de este número y, por tanto, cuánto ha repartido en premios, aunque sí ha precisado que lo ha hecho por máquina, que se vendió a última hora y que supone que no será mucha cantidad. Lo que sí se ha mostrado es "contentísimo" y ha asegurado que esto le da "ánimo para seguir trabajando".

Díaz ha recordado a Diario CÓRDOBA que hace cuatro años ya repartió un cuarto premio. En aquella ocasión se vendió por máquina. El agraciado había soñado con el número y fue en su búsqueda, informa Mari Luna Castro.

El lotero de Pozoblanco, con el número agraciado. RAFA SÁNCHEZ

En Fuente Palmera se ha vendido un décimo, lo que equivale a 6.000 euros. Le ha tocada a la Peña Los 100 números, formada por 200 socios. Compraron un décimo del 66212, aparte de otros 99, según informa Evaristo Guzmán.

La Administración de Lotería número 1 de Pozoblanco está ubicada en la calle Real y ha vendido varios tickets de máquina del 74.770 uno de los quintos premios del sorteo de Navidad de la lotería nacional .

Díaz se ha enterado de que había dado este premio cuando lo ha escuchado por televisión en su domicilio, donde estaba siguiendo el sorteo. Inmediatamente, ha recibido una llamada de la delegación para confirmarle que había vendido el número por máquina. Aunque en principio no sabe cuánta cantidad, sí sabe que fue el último expedido por máquina, por lo que lo vendió entre el viernes por la tarde o el sábado por la mañana y a una sola persona.

Florencio Díaz desconoce quién puede ser el afortunado ya que él no vende en ventanilla, donde suele atender su esposa o una empleada. “Le he preguntado a mi mujer, pero dice que no se acuerda”, ha contado un sonriente el lotero quien afirma, sin embargo, que cree la compra de este número responde a una petición especial tanto por el número y por cuándo se sacó. El lotero de Pozoblanco ha pedido a su clientes que se “movilicen porque estos tickets tienen peor vida y hay que comprobarlos más detalladamente”.

El lotero estaba esta mañana muy satisfecho contando que “seguimos danto premios en Navidad, que es un sorteo muy agradecido para nosotros”. De hecho, por un momento pensó que podían haber vendido el Gordo porque ellos tenían el 22190 que ha sido vendido en su mayoría por la cofradía de la Virgen de las Cruces en El Guijo y el Gordo, 26590, empieza y termina igual que su número.

La suerte en Pozoblanco

Florencio Díaz también ha contado que Covap ha repartido entre sus socios 120 euros por décimo al llevar la cooperativa un número terminado en 50 como el tercer premio y la terminación en cero. La misma suerte han corrido las personas que hayan comprado el número que lleva la peña Flamenca Agustín Fernández de Pozoblanco, también terminado en 50.

La administración número 1 de Pozoblanco tiene un importante historial de premios en Navidad. De hecho fue la primera administración de la provincia de Córdoba, incluida la capital, en dar el Gordo de Navidad, algo que sucedió en el año 1962 con el número 24964, al que hay clientes abonados. A este se suman cuartos y quintos premios, uno de ellos se fue para Añora, en un pub del pueblo hace unos años, y revolucionó la comarca.

Fuente Palmera se lleva un pellizco

La Peña Los 100 Números, compuesta por doscientas personas, en su mayoría vecinos y vecinas de La Colonia de Fuente Palmera, pero también de otros puntos de la comarca, ha sido agraciada con un décimo del 66.212, un quinto premio de la Lotería Nacional de Navidad sorteada este domingo 22 de diciembre.

La peña ha sido creada por la misma administración de lotería de la calle Pablo A. de Olavide del municipio, Loterías Gamero, que es punto receptor mixto de lotería. El décimo premiado se obtuvo a través de la máquina, al igual que otros 99, de ahí el nombre de la peña.

Por tanto, los 6.000 euros del premio están muy repartidos y a cada socio le habrían tocado 30 euros, entre ellos la propia administración.

Durante la mañana de este domingo apenas si se han acercado algunas de las personas agraciadas. La primera ha sido una vecina que vive cerca de la administración. Eso sí, la administración ha recibido numerosos mensajes de socios a través de las redes sociales y de otros ciudadanos preguntando por el premio.

A La Colonia vuelve a sonreírle la suerte después de que el año pasado El Gordo dejara 800.000 euros en Fuente Carreteros con dos décimos vendidos por máquina en la administración de José Marcos Herrera Ruiz. Y también en 2018, pero a principios de año en la Lotería de El Niño, Loterías Gamero repartió 75.000 euros a través de un décimo del segundo premio, el 18.442. Hay que reseñar que a lo largo de 2018 Loterías Gamero dio 269.436 euros en premios en las diferentes modalidades de loterías.