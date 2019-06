«Los egabrenses quieren que sumemos desde el diálogo»

Fernando Priego Chacón, egabrense nacido en Málaga en 1981, es diplomado en Relaciones Laborales y Licenciado en Ciencias del Trabajo.

Fue concejal desde el año 2007 y es alcalde de Cabra desde el 2011, con mayoría absoluta desde el 2015. También ha sido diputado provincial del 2012 al 2015 y senador por Córdoba del 2016 al 2019, puesto para el que ha sido reelegido en las generales del pasado mes de abril.

Ahora afronta su tercer mandato al frente de la Corporación municipal egabrense.

-Los resultados obtenidos en las elecciones del 26 de mayo, con una mayoría absoluta de 14 concejales sobre 21 y repitiendo los de hace cuatro años, ¿cómo los interpreta y a qué cree que son debidos?

-Creo que son el respaldo al buen trabajo realizado. Como en toda obra humana, cometemos errores de forma involuntaria, pero los egabrenses han valorado lo mucho y bueno que hemos sido capaces de realizar y poner en marcha. Creo que mis vecinos han valorado una candidatura ilusionada y que ha basado su campaña en propuestas y no en la crítica al adversario. Los egabrenses quieren que sumemos y construyamos desde el dialogo y la cercanía, y esos son valores que definen a este gobierno municipal.

-¿Se esperaba en algún momento obtener de nuevo ese respaldo?

- Hemos trabajado muy duro, nos hemos enfrentado a muchos problemas y hemos logrado muchas metas, por eso sabíamos que contábamos con el respaldo de muchos ciudadanos. Ahora, nuestra obligación es seguir trabajando con el mismo entusiasmo para seguir avanzando en multitud de proyectos que ya estamos poniendo en marcha.

-Su partido, a nivel general, se aleja de los resultados en Cabra. ¿Ha pesado más usted que las siglas por las que se presenta?

-Creo que ha pesado el trabajo de un grupo de personas honestas que solo vienen a la política para trabajar por su pueblo. Eso es lo que nos piden los ciudadanos y eso es lo que principalmente valoran en unas elecciones.

-Es uno de los alcaldes del PP que cuenta con más respaldo en las urnas. ¿Afecta esto a la visión que se debe tener a la hora de gestionar?

-Seguiré siendo el mismo que siempre he sido. Lo demostramos en el pasado mandato corporativo, somos personas normales, de familias trabajadoras de nuestra ciudad, que amamos Cabra y que queremos aportar nuestro granito de arena para resolver problemas y hacer de nuestra ciudad un lugar mejor. Seguiremos gestionando desde la cercanía, el diálogo, la transparencia, la humildad y la amabilidad con todos aquellos que nos necesiten en cualquier momento.

-¿La línea que ha tenido al frente del gobierno de la ciudad se va a mantener en la misma tónica o introducirá cambios?

-Creo que lo que ha funcionado razonablemente bien no hay que cambiarlo y aquellos aspectos en los que podamos dar un nuevo impulso y aportar nuevas ideas y equipos es también bueno renovarlos.

-En la noche electoral ofreció diálogo y búsqueda de consensos a la oposición para los grandes proyectos de la ciudad. ¿Sigue manteniendo esa oferta?

- Por supuesto, lo primero que he hecho ha sido reunirme con todos los portavoces de los grupos políticos para ponerme a su disposición, ofrecerles un diálogo sincero, pactar grandes acuerdos en materias importantes para la ciudad y ofrecerles los medios humanos y materiales necesarios para su labor de oposición.

-Una de sus máximas preocupaciones es el empleo de los egabrenses. Las últimas cifras de desempleo apuntan a que Cabra es uno de los mayores municipios cordobeses donde interanualmente desciende más. ¿Potenciará las políticas en esa dirección?

-Siempre ha estado entre nuestras principales preocupaciones y líneas de trabajo. Hemos conseguido liderar la bajada de paro en los grandes municipios de la provincia tras casi triplicar las políticas y recursos destinados a esta materia en los últimos años. Hemos comprometido nuevas líneas de trabajo para apoyar y atraer emprendedores y así lo vamos a seguir haciendo. A pesar de no tener grandes competencias en materia de empleo, nos hemos convertido en un referente de cómo un Ayuntamiento puede ayudar a sus emprendedores a generar desarrollo local y puestos de trabajo. Queda mucho por hacer y desde ya estamos trabajando.

-De igual forma, Cabra aparece como uno de los municipios que más apuesta por las políticas de bienestar social. ¿Seguirán potenciándolas?

-Tenemos la obligación y la convicción de seguir ayudando a las personas que lo necesitan, siempre me comprometí a ello y lo sigo haciendo. En nuestra ciudad, a pesar de la crisis, no ha habido recortes sociales en ninguna materia, al contrario, hemos incrementado el gasto social hasta convertirnos en el Ayuntamiento más social de la provincia, el tercero de Andalucía y uno de los primeros de toda España. La política social se hace con hechos no con discursos partidistas y vacíos, y nuestro gobierno es hoy un referente en esta materia. Seguiremos trabajando en esta línea.

-De encontrarse hace ocho años a su llegada a la Alcaldía las arcas municipales en una situación crítica se ha pasado a tener superávit. ¿Da más tranquilidad a la hora de plantear nuevos proyectos?

-La principal tranquilidad que nos ofrece un Ayuntamiento saneado es que no hay cientos de pequeños y medianos empresarios egabrenses en la puerta esperando cobrar y temiendo la ruina de su negocio por los impagos del Ayuntamiento. A eso fue a lo que tuvimos que hacer frente. A día de hoy, todo lo hecho está pagado y lo que nos encontramos al llegar también. Nuestras facturas se pagan en 20 días, tenemos un superávit que nos permite seguir poniendo en marcha planes de inversión y empleo como el plan Cabractiva, hemos podido mantener la presión fiscal y reducir impuestos y hemos bajado la deuda bancaria en más de 5 millones de euros. En definitiva, hoy nuestro Ayuntamiento es un ejemplo en su administración fiscal y en su hacienda pública y seguiremos en esta senda de estabilidad que ofrece seguridad jurídica para todos.

-¿Cuáles serán los grandes proyectos de ciudad para esta nueva etapa que se afronta?

-Tenemos grandes proyectos que de forma inminente comenzarán a materializarse, proyectos que los egabrenses llevaban esperando muchos años y que gracias a la gestión realizada los últimos años van a ser una hermosa realidad para Cabra, que la van a transformar a mejor; el proyecto de integración urbana del Río Cabra, la restauración definitiva de la ladera de la Villa, el aparcamiento del centro, la apertura de nuevos viales, la inversión de más de 6 millones de euros en una estrategia de desarrollo urbano sostenible, a través de los fondos europeos que hemos conseguido, el nuevo recinto ferial, el comienzo de la ronda de Cabra, nuevos equipamientos turísticos, deportivos y sociales... En definitiva, comienza un mandato tan apasionante como importante y determinante para nuestra ciudad.

-Ante estos nuevos cuatro años, ¿qué mensaje le traslada a los egabrenses?

-Un mensaje de gratitud por el apoyo que hemos vuelto a recibir; un compromiso firme de seguir trabajando día a día con toda la ilusión y todas nuestras capacidades por todos y cada uno de los egabrenses. Y un mensaje de confianza y de esperanza para que juntos sigamos construyendo una ciudad mejor para todos y en la que todos cuenten y tengan oportunidades de crecimiento personal, profesional y social. Estoy convencido de que van a ser cuatro años muy positivos.