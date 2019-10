Lola Amo asegura que el PP utilizó el caso para sacar "rédito político"

La vicepresidenta primera de la Diputación y ex vicepresidenta del Consorcio de Bomberos de Córdoba, Dolores Amo, se ha mostrado esta mañana satisfecha pero prudente ante el sobreseimiento provisional del caso del presunto amaño de las oposiciones a bombero del Consorcio.

Amo ha señalado que durante los 18 meses que ha durado la instrucción del caso ha mantenido silencio por respeto al proceso judicial y que solo compareció a petición del PP, “y respondía a todas las preguntas pese a que estaba poniendo en riesgo mi derecho a la defensa” y ahora, como el auto de sobreseimiento es provisional, la diputada ha querido mostrarse cauta y esperar a que el pronunciamiento del juez sea definitivo. Aún así, ha señalado que “en todo momento se ha actuado con lealtad”, porque “no tenía nada que ocultar”.

Aún así, Dolores Amor ha criticado la “irresponsabilidad del PP” y en especial al entonces del portavoz del grupo, Andrés Lorite, de que ha señalado que su “falta de gestión en la oposición lo llevó a abanderar un tema con la única intención de buscar un rédito político”, cuya gestión y labor política, ha señalado, “tiene mucho de escaparate, mucha careta y demagogia y lo único que perseguía era tener un caso, su caso”.

Ha criticado Amo al ahora candidato al Congreso por el PP de haber emprendido “un ataque contra los funcionarios de la casa”, que eran los que componían el tribunal examinador y sobre los que ha dicho que Lorite “no dudó en darles la espalda y utilizarlos para ir en contra del Partido Socialista, de la Diputación y de su equipo de gobierno”.

Amo ha señalado asimismo que hasta que no se dicte el auto definitivo no se va a hacer otra valoración ni se va a pensar en emprender acciones legales por denuncia falsa contra alguno de los denunciantes, algo que no descarta que puedan hacer a título particular alguna de las personas que se han visto acusadas en este periodo.

Amo ha defendido el trabajo que se hizo en el anterior mandato por recuperar “la credibilidad del Consorcio” y la puesta en valor del trabajo que realizan los bomberos y ha recordado las importantes inversiones que se han hecho en dotaciones, flota e instalaciones.

Por su parte, Antonio Ruiz, presidente de la Diputación y secretario general del PSOE cordobés, se ha mostrado “muy contento y muy satisfecho” por el sobreseimiento provisional de la causa, y ha recordado que cuando saltó el asunto a la prensa, “yo puse la mano en el fuego por la vicepresidenta del consorcio, el gerente y los demás funcionarios” y “lo hacía porque tenía la completa seguridad de que había sido un proceso absolutamente limpio y transparente y que la denuncia que planteaban algunos interinos que no habían superado el proceso selectivo respondía a otras cuestiones que no tenían nada que ver”.

Ha señalado que el proceso ha sido largo y que le hubiera gustado que la solución hubiera llegado antes, porque “se celebran dos juicios uno el de los tribunales y otro el de la opinión pública, los medios de comunicación y los partidos de la oposición”.

Ruiz ha vuelto a pedir al Partido Popular “que rectifique, que pida perdón, si no a los representantes políticos” pero sí “a los funcionarios de esta casa”. Ruiz ha recordado que “el Partido Popular se personó como acusación particular en este caso, luego se retiraron, pero se personó acusando a los funcionarios de esta casa y que como se ha demostrado ahora actuaron de forma transparente ajustándose a toda la normativa. Así que ahora, quien acusó debería pedir disculpas, sobre todo a esos funcionarios”.