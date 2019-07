LGC se hace con Zumos Palma

El grupo empresarial LCG Fruits ha comprado la línea de envasado de Zumos Palma al holding turco Toksöz. La marca Zumosol sigue siendo del grupo turco y se envasará en exclusiva en la central palmeña. Se mantiene la masa laboral, 63 personas, que se va a organizar, según indican desde la fábrica, en 3 turnos, mañana, tarde y noche. Así lo explica el director de fáctoría, José Manuel Guerrero, que añade que «con el objetivo de alcanzar un mayor volumen en la producción, que la planta sea más rentable, se envasará a otras marcas del mercado, a otras iniciativas empresariales» y especifica que «no vamos a ser marquistas». La planta palmeña pasa ahora a denominarse LCG Fruits. Guerrero señala que se trata de una iniciativa empresarial de tres socios que tiene su origen en la industria del vino. Igualmente, dice que también trabajan con concentrados de fruta y que disponen de una fábrica de exprimido de zumo de naranja en Sevilla, Valle del Guadalquivir, indicando que «esta planta suministrará el zumo a envasar en Palma del Río».

El pasado año, en el mes de noviembre, se hizo público que Zumos Palma, marca Zumosol, grupo Toksöz, había contratado los servicios del banco de inversión Arcano Partners para «la búsqueda de uno o varios socios estratégicos que apoyen su plan de crecimiento». Fuentes empresariales señalaban entonces que «entre estos socios, se encuentran tanto industriales como estratégicos, aunque no se destacartaba dar entrada a algún socio financiero». Se argumentaba que la planta tiene una capacidad de procesado de 160.000 toneladas al año y que alcanza una cifra de ventas en torno a los 40 millones de euros». Finalmente, LCG Fruits ha adquirido la planta embotelladora y anuncia trabajar con otras iniciativas empresariales. Guerrero manifiesta que durante este tiempo, desde noviembre pasado, se ha mantenido la masa salarial y que ahora están activando los diferentes protocolos de funcionamiento, así como la puesta a punto de la línea de envasado, no oculta eldirector de la fábriac que «la operación ha llegado en el momento justo, que no se ha tenido que llegar al concurso de acreedores». Señala que quieren formar parte de las asociaciones Palmanaranja y Palmaecológica.

El grupo turco Toksöz adquirió la fábrica a Zumos Pascual en el año 2013. Por otro lado, la fábrica también tiene una división de exprimido de zumo de naranja que está alquilada al grupo brasileño Citrosuco desde el 2017 con opción a compra.