La Junta prevé algo más de 2,2 millones de toneladas de cítricos, un 6% más que en el 2019

La Consejería de Agricultura de la Junta de Andalucía ha reunido este martes, de forma presencial y telemática, al sector citrícola andaluz para presentar el aforo de esta campaña, con una producción de algo más de 2,2 millones de toneladas, un 6% mayor que la anterior campaña.

Córdoba aparece como la tercera provincia productora, con un 22% de la naranja dulce de Andalucía, un total de 366.973 toneladas, y un 16% de la producción total de cítricos, que incluye mandarina, pomelo y limón, en total 377.936 toneladas. Este aforo supone un aumento de la cosecha del 8,6% con respecto a la campaña anterior, que finalizó con una producción de 348.037 toneladas.

La superficie citrícola cordobesa, 11.300 hectáreas, según ha apuntado la delegada provincial de Agricultura, Araceli Cabello, está localizada en los municipios de Hornachuelos, Posadas, Fuente Palmera y Palma del Río, que generan en torno a 450.000 jornales, 300.000 de ellos en Palma del Río. En este punto, la alcaldesa palmeña, Esperanza Caro de la Barrera, precisa que el sector absorbe el 50% de la población activa agrícola en la ciudad.

El secretario general de Agricultura, Ganadería y Alimentación de la Junta de Andalucía, Vicente Pérez García de Prado, destaca que la producción andaluza representa el 33% de la producción nacional, subrayando que la naranja dulce supone algo más del 48%. Precisa que es una cosecha de buen tamaño que indica buena calidad. Por otro lado, ha señalado que se va a intensificar la vigilancia para que no se hagan recolecciones sin estar en las debidas condiciones, es decir, que "no se corte fruta verde, para que no se dañe la imagen de la producción, no se dañe el mercado". En cuanto a la entrada de fruta desde países terceros, manifiesta que "se han intensificado los controles en puntos fronterizos".

Por otro lado, y ante la crisis sanitaria por el covid-19, destaca que Agricultura ha trabajado en una guía Covid para temporeros y para la manipulación en almacenes en el objetivo de "contar con la máxima seguridad en la campaña y saber reaccionar en cada momento ante la enfermedad".