La Junta no autoriza la excavación de la Cueva del Ángel este verano

La Junta de Andalucía, a través de la Comisión de Técnica de Valoración de la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico, ha desestimado la excavación propuesta para este verano en la Cueva del Ángel de Lucena, que fue solicitada y documentada en más de 800 folios a través de La Fundación Instituto de Investigación de la Prehistoria y Evolución Humana de la Cueva del Ángel a primeros del mes de abril. A la espera de recibir las conclusiones sobre las deficiencias en la memoria, el director de la excavación y presidente de la Fundación, Cecilio Barroso, señaló tras conocer la noticia que «ellos pretenden que este proyecto no continúe, y la verdad es que no me ha pillado por sorpresa, pues he visto una serie de alegaciones de la Junta que no son procedentes, como es el caso de la prospección geológica, que es la búsqueda de piedras para dar fundamento a nuestros estudios, o cuando me dicen que por qué hemos enviado sedimentos al Centro Nacional de Investigación de Evolución Humana en Madrid, cuando no se trata de un bien cultural». Y manifestó que «todo son inconvenientes, y considero que soy una persona muy respetada a nivel científico, que he publicado en la mejores revistas del mundo y que me conoce todo el mundo fuera de este país, y que te pongan un pero sobre una memoria de cerámica, no me parece razonable». Cecilio Barroso insistió en que «esto huele muy mal, pues son problemas para ir retrasando todo, se pasan meses y meses y se va paralizando, es todo una mentira y una falacia para cargarse el proyecto».

Actualmente, ya está a pleno rendimiento el campus universitario de Cuaternario, para lo que el alcalde, Juan Pérez, anunció días pasados su compromiso con el mismo, señalando que «el Ayuntamiento ha librado una partida de 9.000 euros con cargo al convenio anual con la Fundación, así como un acuerdo con la residencia escolar del complejo de los Santos para ofrecer alojamiento a los 35 alumnos que asisten de diferentes países». Pérez apuntó que «se cumplen los objetivos del convenio, porque el campus ofrece créditos de la Universidad Internacional de Andalucía por la formación en procesos de investigación, catalogación y criba de los elementos encontrados en la Cueva del Ángel». Además, la Junta va a impulsar la declaración de Bien de Interés Cultural de la cueva.