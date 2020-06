La Junta muestra su preocupación por los despidos en Oleícola El Tejar

El delegado de Empleo, Formación, Trabajo Autónomo, Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad, Ángel Herrador, se ha reunido este miércoles con representantes de los trabajadores despedidos de la cooperativa Oleícola El Tejar y con miembros del sindicato mayoritario en esta empresa, CCOO. En este encuentro también ha estado presente la Secretaria General de Comisiones Obreras, Marina Borrego. Herrador ha mostrado su preocupación por estos despidos, añadiendo “que la Consejería de Empleo apuesta por utilizar los mecanismos que la legislación en matería laboral ofrece y que antes de acudir al despido se agoten todos las posibilidades como la opción de solicitar un ERTE para estos trabajadores”.

Así mismo, el responsable territorial ha ofrecido los recursos de los que dispone la delegación, como el Centro de Mediación, Arbitraje y Conciliación, CMAC, o el Sistema Extrajudicial de Resolución de Conflictos Laborales de Andalucía, Sercla, “como espacio propicios para solventar las diferencias entre trabajadores y empresas” y se ha comprometido a realizar todas las gestiones que estén entre sus competencias para intentar mediar en este conflicto laboral surgido entre estos trabajadores y la cooperativa Oleicola El Tejar.

Por su parte, la secretaria General de CCOO de Córdoba, Marina Borrego, agradeció a al delegado su atención y mostró la preocupación del sindicato por la gestión que se está llevando a cabo en la cooperativa y que, en su opinión, “está siendo nefasta y maquilla con despidos unos resultados negativos para aparentar después ante los cooperativistas que la marcha de la empresa es buena, cuando se está viendo que no lo es” y “además, esta mala gestión está poniendo en riesgo la capacidad de recogida del alperujo de las almazaras, lo que podría suponer que tuvieran que parar en plena campaña, lo que sería un desastre”.

No obstante, lo más preocupante para el sindicato es la falta de diálogo de la dirección de la empresa con la representación de los trabajadores y trabajadoras. “La empresa no ha informado a los sindicatos de los despidos que ha llevado a cabo en las últimas semanas, ni los ha negociado ni ha buscado mediante el diálogo una alternativa, pero es que además no responde a los requerimientos que se le han hecho desde CCOO para sentarse a negociar el Plan de Igualdad, al que está obligada, y para solventar distintas cuestiones relacionadas con la salud laboral de la plantilla”, remarcó Borrego quien dejó claro que “no vamos a consentir salidas no pactadas ni traumáticas”.

En este sentido, la responsable sindical recalcó que “en momentos tan complicado como los que estamos viviendo, y teniendo en cuenta que Oleícola El Tejar ofrece un servicio esencial, el diálogo y el consenso es más importante que nunca para salir airosos de la crisis económica que ha provocado la pandemia del COVID-19”.